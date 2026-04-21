Sorin Grindeanu anunţă că PSD ar putea vota o moţiune de cenzură depusă de AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează este o opțiune luată în calcul sau că formațiunea ar putea susține o altă moțiune inițiată de alte partide. El a precizat însă că, mai întâi, trebuie așteptate rezultatele consultărilor președintelui cu partidele.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Radio România Actualităţi, dacă PSD va depune o moţiune de cenzură, în cazul în care nu demisionează guvernul Bolojan.

"E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva", a spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD va vota o moţiune de cenzură a AUR, Grindeanu a răspuns: "E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă".

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a mai declarat că există majorități parlamentare și fără PSD. Liderul social-democrat a conturat și scenariile posibile pentru perioada următoare.

Întrebat cum s-ar putea realiza în mod practic condițiile puse de PSD pentru continuarea guvernării, Grindeanu a răspuns că acest lucru nu depinde doar de partid. "Depinde și de bunăvoința celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare - PNL, USR și UDMR".

