Deputatul USR Cătălin Drulă a anunţat că va depune miercuri, în Parlament, un proiect de lege care urmăreşte implementarea rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024.

În cadrul referendumului local, majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Documentul poate fi consultat AICI.

Drulă propune buget unic pentru Capitală, cu sprijinul lui Nicușor Dan

Articolul continuă după reclamă

Inițiativa vizează stabilirea unui buget unic pentru București, administrat de Primăria Generală și Consiliul General, în locul actualei împărțiri între sectoare. Drulă a afirmat că Bucureștiul este o metropolă şi ar trebui să existe un plan unitar, nu divizat în şapte bucăţi. El a mai precizat că proiectul a fost discutat și agreat cu președintele Nicușor Dan și că bugetul Capitalei pentru 2026 ar trebui construit pe baza noii legi, afirmând că nu crede că ar fi vreun partid care s-ar opune voinţei bucureştenilor. Acesta a mai declarat că se bucură de sprijinul președintelui pentru candidatura sa la Primăria Capitalei.

"Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi, mai nou, şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari. De asta s-a plâns şi Nicuşor Dan. Iar anul trecut am avut acel referendum care a fost votat covârşitor de bucureşteni, pentru un singur buget al oraşului, din care apoi, de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele, evident, şi sectoarelor, în funcţie de nevoi. Chiar azi voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementarea acestui proiect de lege", a declarat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, la RFI, potrivit Agerpres.

El a făcut apel la toate partidele pentru ca proiectul să fie adoptat "urgent", menţionând că acesta ar putea deveni lege până la data alegerilor locale, 7 decembrie.

"E un lucru firesc. Aşa a fost făcut bugetul Capitalei până când Guvernul Năstase s-a supărat pe Traian Băsescu, primar al Capitalei, şi în 2001 s-a introdus sistemul actual. Dar sistemul actual, cu această autonomie financiară a sectoarelor, de parcă ar fi oraşe separate, ceea ce nu sunt. Sunt nişte subdiviziuni administrative ale unui singur oraş care se numeşte Bucureşti. Şi acest sistem s-a degradat din ce în ce mai tare, pe măsură ce puterea de la nivel central, guvernele au luat banii Capitalei şi i-au împărţit în proporţie foarte mare sectoarelor şi judeţului Ilfov. Miza este enormă, pentru că avem proiecte mari de făcut în Bucureşti. Metroul M5 din Drumul Taberei trebuie să continue de la Eroilor la Universitate şi până în Pantelimon. Avem foarte multe investiţii de făcut în termoficare", a spus Drulă, conform Agerpres.

Documente: PROIECT.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰