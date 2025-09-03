Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că multe posturi sunt inutile şi nu fac decât să mânânce bani din bugetul statului şi să anuleze toate celelalte măsuri de austeritate. Şeful Executivului cere mai multă fermitate, în timp ce şeful statului recomandă flexibilitate.

Pare că liderii coaliţiei au vorbit împreună şi s-au înţeles separat în negocierile purtate marţi seară, 2 septembrie, la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan. Premierul Ilie Bolojan susţine că în urma discuţiilor, liderii coaliţiei ar fi ajuns la o concluzie, aceea ca 10% din posturile ocupate efectiv să fie desfiinţate, ceea ar însemna ca 13.000 de funcţionari din administraţia locală să fie concediaţi.

Ce susţine PSD

Însă liderul PSD Sorin Grindeanu a lăsat de înţeles că premierul a înţeles greşit. Grindeanu susţine că PSD a propus o reducere de 10% a cheltuielilor, dar asta nu înseamnă neapărat concedieri şi fiecare instituţie ar decide separat cum va aplica această reducere cu 10% a cheltuielilor.

Cert este că în urma discuţiilor de marţi seară, liderii coaliţiei au decis să refacă reforma admnistraţiei locale. Se va înfiinţa un grup de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare care va lucra în următoarele două săptămâni la acest proiect de reforma, urmând ca în jurul datei de 15 septembrie să vedem şi forma finală şi dacă va exista un consens.

Ilie Bolojan ar fi spus în aceste discuţii purtate la Palatul Cotroceni că îşi menţine acel avertisment că se va retrage din funcţia de premier dacă nu va putea aplica reforma administraţiei locale în forma pe care şi-o doreşte, adică un procent de 10% de reducere a posturilor efectiv ocupate.

