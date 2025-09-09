O declaraţie făcută ieri de premierul Ilie Bolojan dă fiori tuturor angajaţilor. Pentru a evita colapsul sistemului public de pensii, şeful Executivului vorbeşte despre creșterea vârstei de pensionare. În urmă cu câteva ore Guvernul a venit cu precizări.

Premierul Ilie Bolojan a făcut o declaraţie care a stârnit confuzie. Şeful Executivului a vorbit aseară despre posibilitatea creşterii vârstei de pensionare: "Dacă nu creştem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii". Ulterior, Guvernul a venit cu o precizare, clarificând că Ilie Bolojan nu s-ar fi referit la creşterea vârstei de pensionare de 65 de ani în sistemul public de pensii, ci doar la categoriile de pensii speciale.

Practic, susțin cei de la Palatul Victoria că în acest moment nu există un proiect de lege și că guvernul nu are în vedere creșterea generală a vârstei de pensionare și că premierul s-ar fi referit doar la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, adică la categoriile de pensionari speciali.

Despre acest subiect a vorbit și Ministrul Muncii, Florin Manole. El susține că Partidul Social-Democrat nu ar putea să susțină în coaliția de guvernare un astfel de proiect și de asemenea mai spune Ministrul Muncii că cel puțin până în acest moment, pe masa coaliției de guvernare, nu există un act normativ, un proiect de lege care să prevadă creșterea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Potrivit legii în vigoare, vârsta de pensionare a femeilor, de pildă, va ajunge la 65 de ani, deci va fi egală cu vârsta de pensionare a bărbaților. Se va întâmpla acest lucru treptat până în 2035 și o altă prevedere din legea actuală a pensiilor, prevede că atunci când crește speranța de viață în România, autoritățile ar trebui automat să majoreze și stagiul minim de cotizare de 15 ani și stagiul complet de cotizare de 35 de ani și de asemenea să crească și vârsta de pensionare direct proporțional cu creșterea speranței de viață.

Scenariul PSD pentru reforma administraţiei locale

Reforma privind concedierile din primării și consiliile județene rămâne un subiect de dispută în coaliția de guvernare. Potrivit unor surse din PSD, dacă nu se va ajunge la un consens, măsurile ar putea fi amânate și incluse abia în Pachetul 3 de reforme. Între timp, social-democrații urmează să prezinte miercuri pachetul de relansare economică.

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan susțin că la discuțiile de la Cotroceni, alături de liderii coaliției, s-ar fi ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a numărului de angajați din administrația locală. Asta ar însemna aproximativ 13.000 de funcționari concediați.

Totuși, social-democrații resping această variantă. Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu este de acord cu un procent fix de 10% concedieri. În schimb, partidul propune o reducere a cheltuielilor cu 10%, lăsând primarilor libertatea de a decide cum să facă economiile. O altă variantă avansată de PSD ar fi disponibilizarea treptată a 25% din personal, dar eșalonat pe următorii patru ani, nu dintr-o singură tranșă, așa cum dorește premierul.

