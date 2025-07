România riscă să piardă 6,3 miliarde €. Anunţul ministrului Pîslaru, după întâlnirea cu șefa PNRR

Comisia Europeană și agențiile de rating urmăresc cu atenție situația. În acest context, șefa PNRR discută cu premierul și ministrul investițiilor ce proiecte mai pot primi finanțare și care vor fi abandonate. Pe listă sunt sute de spitale, școli, drumuri și căi ferate care riscă să nu mai primească bani europeni.

"În acest moment suntem într-o situație în care proiecte de cam 6,3 miliarde de euro sunt din perspectiva analizelor tehnice proiecte care nu mai pot fi îndeplinite până în august 2026. Deci 15 miliarde minus 6,3, adică 8,7 miliarde care ar rămâne în PNRR, la care se adaugă un pachet de măsuri legate de reziliență.

Luni am agreat un pachet de 2,54 miliarde euro care cuprinde investițiile în câteva domenii cheie, unde Comisia Europeană, față de ce am găsit, nu era convinsă că se pot salva. Am strâns dovezi că pot fi terminate până la sfârșitul lui august 2026, deci pot rămâne în componenta de împrumuturi din PNRR.

Avem confirmarea faptului că România nu va pierde niciun euro din componenta nerambursabilă. Nu există vreun risc să avem proiecte care să nu fie gata până în august 2026.

Pe componenta de împrumut, discutăm de o sumă importantă pe valul renovării, 437 milioane de euro, de suplimentarea sumelor pentru școli verzi și infrastructura universitară, transformarea digitală a administrației centrale, proiect la ADR, producția de hidrogen verde, CHP și de lanțul de baterii, de sistemele apă-canal și de recâștigarea a măcar 2.000 de hectare de împădurire adiționale, de menținerea integrală a obiectivului de centre comunitare integrate și de cabinete de planificare familiară, dar și de recuperare de la 5 spitale agreate că sunt fezabil de a fi finalizate până în august 2026 a încă 7 spitale", a declarat Dragoş Pîslaru, la finalul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Pîslaru: Echipa CE ne-a confirmat că primul pachet fiscal şi al doilea rezolvă problema traiectoriei fiscale

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că echipa Comisiei Europene ne-a confirmat şi aici, la Bucureşti, că primul pachet fiscal şi al doilea, care urmează, rezolvă problema traiectoriei fiscale.

”Echipa Comisiei Europene ne-a confirmat şi aici, la Bucureşti, că pachetul fiscal 1 şi al doilea, care urmează, sunt găsite de către comisie ca, dacă sunt implementate, ceea ce este evident, este asumarea acestui cabinet, rezolvă problema traiectoriei fiscale. Deci asta este iar şi o veste foarte bună. Şi nu am fi discutat astăzi despre componenta de împrumut, în condiţii în care noi nu mai aveam spaţiu fiscal deloc, decât dacă s-ar fi întâmplat acest lucru. Dar ideea găsirii, sau mai bine zis, prioritizarea găsirii de surse alternative de finanţare, ca proiectele să poată fi terminate, este evident o chestiune cheie, care se întâmplă acum în paralel”, a spus Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că vom avea un mecanism de priorizare şi de găsire a surselor alternative de finanţare. ”Avem Politica de coeziune, avem Fondul de modernizare, avem Banca Europeană de Investiţii. Trebuie să meargă în paralel, pentru că trebuie să verifici spaţiul fiscal pe care îl ai”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Pîslaru a anunţat că avem ”proiecte unde sunt semnate doar contractele şi nu se întâmplă nimic pe ele, iar în acele proiecte, evident, mai degrabă trebuie închise contractele şi aştept să vezi alte surse de finanţare”.

”Dar avem proiecte mature, proiecte care sunt în implementare, sau proiecte care poate de abia au început, dar sunt cruciale pentru modernizarea ţării. Vă dau exemplele de Autostrada A7, A8, care sunt cruciale şi vitale”, a menţionat el.

