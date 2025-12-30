Antena Meniu Search
Video ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Un al doilea pieton a scăpat milimetric

Un tânăr care a avut o criză la volan a făcut prăpăd în cartierul de business al Bucureştiului. A intrat cu microbuzul pe trotuar, a spulberat o femeie care mergea la serviciu şi a trecut razant pe lângă încă un pieton. Poliţiştii i-au făcut teste antidrog după ce le-a spus că i s-a făcut negru înaintea ochilor dintr-o dată şi nu a mai văzut nimic.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 19:33

Victima a fost lovită de maşina scăpată de sub control în cartierul Pipera, în zona marilor companii multinaţionale. Şoferul în vârstă de 21 de ani a intrat pe contrasens şi pe trotuar, unde a ras mai mulţi copaci.

Femeia rănită are 41 de ani şi a fost dusă de urgenţă la spitalul Floreasca, unde a fost operată imediat şi internată la Terapie Intensivă.

Câţiva milimetri până la o nouă tragedie: un pieton, la un pas să fie lovit

Microbuzul scăpat de sub control a trecut milimetric pe trotuar pe lângă încă un pieton.

"Doamne, dar ce m-am speriat! Ştiţi ce a însemnat câteva secunde... să mă ia pe mine?!", a povestit pietonul care s-a salvat la limită.

"Dar ce noroc am avut!  Şi acum îmi tremură mâinile! A fost ceva de secundă, buf! Şi gata! Nu a fost nimic altceva!", a mai spus un martor.

Patru pasageri, de origine ucraineană, nevătămați

Tânărul şofer este anchetat acum de poliţişti. Testele arată că nu conducea băut sau drogat, dar explicaţia lui pentru accident îi nelămureşte pe agenţi. "Cred că mi-am pierdut cunoştinţa şi am făcut-o!", a declarat tânărul şofer.

După accident, maşina a luat foc, iar pompierii au intervenit imediat. În microbuz erau patru ucraineni care mergeau la serviciu. Şi ei, şi şoferul au scăpat nevătămaţi.

