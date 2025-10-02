România va produce drone în ţară cu Ucraina, prin SAFE. "Nu e bine să le ţii pe stoc, vor fi depăşite"

România și Ucraina vor semna o înțelegere prin care plănuiesc să facă împreună o fabrică de drone. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că aceste drone vor fi produse de firme românești și ucrainene, cu bani dintr-un fond european de apărare.

"Ucraina a fost forţată să inoveze rapid. Vrem să beneficiem de aceste inovaţii, am avut discuţii la Kiev, am avut discuţii cu şeful cancelariei, cu Ministerul Apărării din Ucraina. Vom semna o scrisoare de intenţie, apoi vom ajunge la un joint venture între companii România - Ucraina.

Obiectivul e să finanţăm producţia de drone din SAFE (n.r. un nou instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare). Dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint venture între companii România-Ucraina", a declarat Moşteanu.

Ministrul Apărării a subliniat că România trebuie să fie parte activă în dezvoltarea tehnologiei dronelor, un domeniu care a evoluat rapid în ultimii ani. "Acum trei ani de zile nu discuta nimeni de drone, acum vorbesc toți de drone. Drona e un tip de echipament pe care nu rentează să le ții pe stoc. Acum e bună, peste trei luni s-ar putea să nu mai ai ce face cu ea pentru că e depășită de tehnologie. E o cursă în care vreau să avem ceva de spus noi ca țară. Să ne dezvoltăm, să fim buni în acest domeniu. Vom folosi instituțiile de cercetare din subordinea Armatei", a explicat acesta.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul vine în contextul intensificării tensiunilor în regiune, dar și al necesității de a consolida apărarea aeriană pe flancul estic al NATO și UE. Ministrul de externe, Oana Țoiu, a confirmat pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înaintea incursiunilor atribuite Rusiei din ultimele săptămâni și a subliniat că România vrea să demareze cât mai rapid producția de drone, destinate atât uzului propriu, cât și aliaților.

"Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor", a explicat şefa diplomaţiei române. "Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate", a declarat ea în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰