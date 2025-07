Video Salariile şi sporurile medicilor, sub lupa Guvernului. Bolojan anunţă noi măsuri în sistemul sanitar, la 17:00

Premierul Ilie Bolojan va susţine la ora 17:00 o conferinţă de presă, în care să puncteze exact ce se întâmplă cu sistemul sanitar românesc. Până atunci, noi am încercat să adunăm ce ar putea intra sub lupa austerităţii. Ceea ce ştim este că în prezent cheltuielile din acest domeniu au crescut de la 11, la 16 procente din veniturile statului. La fel ca în pandemie. Ca să mai domolească avântul, Executivul are, de exemplu, în plan ca medicii să primească sporturi doar în funcţie de gradul de ocupare din spitale.