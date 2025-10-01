O şedință a Consiliului Județean Brăila a fost suspendată marţi, după un schimb dur de replici între președintele CJ, Francisk Iulian Chiriac (PSD), și consilierul județean Ovidiu Nechita (PNL).

Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule" - Captură video

Conflictul a izbucnit în momentul în care Chiriac i-a cerut liberalului să părăsească sala pe motiv că țipă. Nechita a refuzat, iar președintele CJ i-a adresat replica "Zât!". Răspunsul consilierului PNL nu a întârziat să apară: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule. Ce, eu sunt pisică?".

Disputa a degenerat în invective schimbate timp de câteva minute, iar ședința a fost suspendată. Consilierii PSD și AUR au părăsit sala pe perioada întreruperii. Un alt consilierul PNL a încercat să-l calmeze pe Nechita, însă acesta i-a cerut "să tacă puțin", potrivit DeBrăila.

Ulterior, într-o intervenție televizată, cei doi au explicat cum s-a ajuns la acest conflict. Francisk Iulian Chiriac a afirmat că Nechita "nu respectă regulamentul, vorbește neîntrebat și cere explicații ce pot fi oferite în comisii". "La un moment dat, paharul s-a umplut. După foarte multe episoade de necontrolat al acestui domn de la PNL, am recunoscut că am reacționat și eu. Poate că nu a fost cel mai bun moment, dar vă spun sincer că aceste episoade trenează de foarte mult timp. Acest domn consilier a sărit la bătaie și chiar a și bătut un reprezentant al presei locale în sediul PNL, el fiind consilier județean PNL", a declarat Chiriac la Antena 3 CNN.

De cealaltă parte, Ovidiu Nechita și-a asumat limbajul jignitor, dar a acuzat lipsa de profesionalism a șefului CJ. "Sigur că l-am făcut porc. E regretabil. Eu cer răspunsuri concrete în ședință, iar acesta, din cauza incompetenței, trece la jigniri la adresa familiei, mă face măgar, malefic, mă întreabă dacă mi-am luat pastilele. Mi-a spus de două ori zât".

Ovidiu Nechita: N-am să ies din sală absolut deloc.

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Zât!

Ovidiu Nechita: Zât? Așa se spune? Zât să-i spui lui mă-ta, acasă. Și cu asta basta. Nu să-mi spui tu mie zât. Nu ți-e rușine măi porcule, să-mi spui zât? Ce sunt eu? Pisică? Nu ți-e rușine? Hal de președinte de Consiliu Județean, să-mi spui zât. Mă dai afară din sală cum vrei tu?

Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Da, te dau afară.

