Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
O şedință a Consiliului Județean Brăila a fost suspendată marţi, după un schimb dur de replici între președintele CJ, Francisk Iulian Chiriac (PSD), și consilierul județean Ovidiu Nechita (PNL).
Conflictul a izbucnit în momentul în care Chiriac i-a cerut liberalului să părăsească sala pe motiv că țipă. Nechita a refuzat, iar președintele CJ i-a adresat replica "Zât!". Răspunsul consilierului PNL nu a întârziat să apară: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule. Ce, eu sunt pisică?".
Disputa a degenerat în invective schimbate timp de câteva minute, iar ședința a fost suspendată. Consilierii PSD și AUR au părăsit sala pe perioada întreruperii. Un alt consilierul PNL a încercat să-l calmeze pe Nechita, însă acesta i-a cerut "să tacă puțin", potrivit DeBrăila.
Ulterior, într-o intervenție televizată, cei doi au explicat cum s-a ajuns la acest conflict. Francisk Iulian Chiriac a afirmat că Nechita "nu respectă regulamentul, vorbește neîntrebat și cere explicații ce pot fi oferite în comisii". "La un moment dat, paharul s-a umplut. După foarte multe episoade de necontrolat al acestui domn de la PNL, am recunoscut că am reacționat și eu. Poate că nu a fost cel mai bun moment, dar vă spun sincer că aceste episoade trenează de foarte mult timp. Acest domn consilier a sărit la bătaie și chiar a și bătut un reprezentant al presei locale în sediul PNL, el fiind consilier județean PNL", a declarat Chiriac la Antena 3 CNN.
De cealaltă parte, Ovidiu Nechita și-a asumat limbajul jignitor, dar a acuzat lipsa de profesionalism a șefului CJ. "Sigur că l-am făcut porc. E regretabil. Eu cer răspunsuri concrete în ședință, iar acesta, din cauza incompetenței, trece la jigniri la adresa familiei, mă face măgar, malefic, mă întreabă dacă mi-am luat pastilele. Mi-a spus de două ori zât".
Scandal la CJ Brăila
Ovidiu Nechita: N-am să ies din sală absolut deloc.
Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Zât!
Ovidiu Nechita: Zât? Așa se spune? Zât să-i spui lui mă-ta, acasă. Și cu asta basta. Nu să-mi spui tu mie zât. Nu ți-e rușine măi porcule, să-mi spui zât? Ce sunt eu? Pisică? Nu ți-e rușine? Hal de președinte de Consiliu Județean, să-mi spui zât. Mă dai afară din sală cum vrei tu?
Francisk Iulian Chiriac, președinte CJ Brăila: Da, te dau afară.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰