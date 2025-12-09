Scandal de proporţii, ieri, în Parlament. Ministra Mediului a dat explicaţii despre criza de apă de la Barajul Paltinu.

Încă de la începutul discursului, parlamentarii din Opoziţie au întrerupt-o cu scandări în care îi cereau demisia. În tot acel haos, s-a alăturat şi deputata PSD, Graţiela Gavrilescu, care a condus Ministerul Mediului timp de două mandate. Şi aceasta i-a cerut să se retragă din funcţie, totul în aplauzele celor din AUR.

Diana Buzoianu a adus în discuţie şi fake news-urile apărute pe reţelele de socializare, pe care le consideră a fi realizate de AUR. "Degeaba urlaţi, că doar asta ştiţi să faceţi, habar nu aveţi să citiţi un document. Vreau să fiu clar înţeleasă, nu voi fi intimidată! Nu voi ceda la presiune, indiferent cât veţi ţipa, nu voi ceda la presiune, indiferent cât vreţi să blocaţi reformele!

Da, la Ministerul Mediului au fost făcute reforme care au fost blocate zeci de ani de zile şi vă este frică. Şi trebuie să vă fie frică, pentru că oamenii voştri sunt acolo, cei care au fost acoperiţi ani de zile! Vă spun un singur lucru, reformele vor continua oricât ţipaţi", a spus Diana Buzoianu.

