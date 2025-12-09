Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Scandal uriaş în Parlament. Diana Buzoianu, chemată să dea explicaţii despre criza apei: "Degeaba urlaţi"

Scandal de proporţii, ieri, în Parlament. Ministra Mediului a dat explicaţii despre criza de apă de la Barajul Paltinu.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 08:19

Încă de la începutul discursului, parlamentarii din Opoziţie au întrerupt-o cu scandări în care îi cereau demisia. În tot acel haos, s-a alăturat şi deputata PSD, Graţiela Gavrilescu, care a condus Ministerul Mediului timp de două mandate. Şi aceasta i-a cerut să se retragă din funcţie, totul în aplauzele celor din AUR.

Diana Buzoianu a adus în discuţie şi fake news-urile apărute pe reţelele de socializare, pe care le consideră a fi realizate de AUR. "Degeaba urlaţi, că doar asta ştiţi să faceţi, habar nu aveţi să citiţi un document. Vreau să fiu clar înţeleasă, nu voi fi intimidată! Nu voi ceda la presiune, indiferent cât veţi ţipa, nu voi ceda la presiune, indiferent cât vreţi să blocaţi reformele!

Da, la Ministerul Mediului au fost făcute reforme care au fost blocate zeci de ani de zile şi vă este frică. Şi trebuie să vă fie frică, pentru că oamenii voştri sunt acolo, cei care au fost acoperiţi ani de zile! Vă spun un singur lucru, reformele vor continua oricât ţipaţi", a spus Diana Buzoianu.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

parlament diana buzoianu apa prahova
Înapoi la Homepage
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri politice » Scandal uriaş în Parlament. Diana Buzoianu, chemată să dea explicaţii despre criza apei: "Degeaba urlaţi"