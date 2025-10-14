Schimbările majore anunţate de Nicuşor Dan privind strategia de apărare: Războiul hibrid şi lupta anticorupţie

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, referindu-se la stadiul aprobării unui document privind strategia naţională de apărare a ţării, că proiectul poate fi adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc şase luni de la investirea sa în funcţie. El a precizat că vor fi două schimbări majore, respectiv războiul hibrid şi lupta împotriva corupţiei.

Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru stiriprotv.ro, că a fost elaborat un document care va fi aprobat în CSAT, după care va fi trimis către Parlament.

”Consilierul pentru securitate naţională, domnul Diaconescu (Cristian Diaconescu – n.r.), a făcut o corespondenţă cu toate instituţiile care au atribuţii pe securitate naţională. S-au strâns două dosare şi din toate opiniile a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toţii, după care el va fi trecut prin CSAT şi după aceea trimis Parlamentului. Deci termenul 26 noiembrie, când sunt cele şase luni de la investirea mea ca preşedinte va fi respectat”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a dezvăluit că în document apar două schimbări majore, una care se referă la războiul hibrid, iar a doua modificare priveşte fenomentul corupţiei.

"Sunt două schimbări majore"

”Sunt două schimbări majore. Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenţie la ceea ce se numeşte război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influenţa în spaţiul reţelelor sociale al Federaţiei Rusiei. Deci asta este o parte. Şi a doua, pe care mi-o doresc foarte mult şi la care multe din instituţii au trimis observaţii, atacarea frontală a fenomenului corupţiei, cu toate precauţiile, pentru că am avut o lungă discuţie în societate despre interferenţa Serviciului Român de Informaţii în activitatea Parchetului”, a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că vrem ca fenomenul corupţiei să fie o preocupare a Serviciului Român de Informaţii, dar, pe de altă parte, să existe o demarcaţie clară între servicii şi Parchet.

”În esenţă, rolul Serviciului de Informaţii este să producă informaţii cât mai consistente, astfel încât, din momentul în care o informaţie este transmisă către parchet, Serviciul de Informaţii să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune şi Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracţiune de corupţie. În ceea ce priveşte interceptările, legislaţia este foarte clară: ele se pot face de către de către SRI doar pe un mandat de siguranţă naţională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte.

Pe de altă parte, pentru interceptări necesare într-un proces de cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător şi să fie în sarcina parchetului. Deci avem separarea foarte clară. (…) Sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate naţională. Corupţia va fi o preocupare care poate să afecteze securitatea naţională”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre SRI

Întrebat care ar trebui să fie contribuţia SRI, Nicuşor Dan a afirmat: ”SRI-ul este o instituţie care are foarte multe competenţe în zona de informaţii, competenţe practice, nu atribuţii, că atribuţi ştim că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic şi care pot să, prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupţie pe care să îl transfere parchetului”.

Preşedintele crede că acest acces al SRI la zone de corpuţie se poate face la cererea procurorilor, sau ”din proprie iniţiativă”: ”Şi din propria iniţiativă, pentru că - şi sunt foarte optimist că asta va fi în Strategia de securitate naţională - corupţia va fi o preocupare care poate să afecteze securitatea naţională”.

