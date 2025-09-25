Se iau bani de la investiţii pentru plata salariilor şi pensiilor din Ministerul Apărării. În plină criză, guvernanţii mută bani dintr-o parte în alta pentru a putea acoperi şi alte cheltuieli urgente până la finalul acestui an, precum alocaţiile sau ajutoarele sociale. Doar opt instituţii ies pe plus la rectificarea bugetară.

În plină austeritate, toţi miniştri vor bani în plus. În total, 80 de miliarde de lei. Potrivit surselor Observator, Guvernul va da cel mult un sfert, 23 de miliarde şi doar pentru plăţi urgente.

"Să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

12 miliarde la Ministerul Finanţelor

Cei mai mulţi bani, 12 miliarde de lei, merg către Ministerul Finanţelor pentru plata dobânzilor la împrumuturile statului.

"Reflectă o povară, datoria publică a României creşte din cauza deficitului fiscal peste nivelul prognozat, vom plăti datorii de aproape 60 mld lei, în creştere cu peste 55% faţă de anul trecut", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Ministerul Transporturilor primește mai mult de 2 miliarde pentru continuarea lucrărilor pe Autostrada Moldovei şi pentru lotul lipsă din Lugoj Deva. Bani în plus vor fi dați și pentru furnizorii de energie electrică, plata medicamentelor și a concediilor medicale.

"Politicienii se bat pentru a împărţi banii noştri, bani împrumutaţi pe care trebuie să-i dăm înapoi", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Multe instituții pierd, însă, bani. Bugetul ministerului investițiilor și proiectelor europene scade cu aproape 4 miliarde. Şi de la partide se taie 10%.

Fără bani de salarii

Multe instituții au rămas fără bani de salarii pentru ultimele luni din an, potrivit surselor Observator. Miniștrilor li s-a recomandat să găseasca sursele de finanțare în propria curte. La Apărare spre exemplu au fost transferate aproape 2 miliarde de lei de la investiții către plata salariilor.

Se pregătește și a doua corectare a bugetului până la finalul lunii noiembrie. Statul cheltuie mai mult decât produce, tocmai de aceea Guvernul caută soluții pentru a se încadra anul acesta în ținta de deficit de 8,4% din PIB.

"Va trece de 9 cel mai probabil, decât să înceapă cu 8. Măsurile de creştere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor aduc ceva bani la buget dar ele ar trebui să contribuie la reducerea deficitului, nu să fie folosite pentru acoperirea altor cheltuieli", mai spune Gabriel Biriş, expert fiscal.

Premierul le-a cerut miniștrilor să prezinte până mâine planurile de reorganizare și reducere a cheltuielilor din instituții.

