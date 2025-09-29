Senatul aprobă legea pensiilor private: 100% din Pilonul II pentru bolnavii de cancer

Proiectul care reglementează pensiile private şi limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3 a trecut de Senat. Bolnavii de cancer vor putea primi, la cerere, toţi banii din contul privat de pensie. Este singura excepţie agreată de senatori.

Restul, vor încasa la împlinirea vârstei de pensionare 30% din sumă, apoi tranşe egale a câte 1.281 lei fiecare.

Legea a fost adoptată de Senat, însă procesul legislativ nu se încheie aici. Proiectul urmează să ajungă în Camera Deputaților, care este forul decizional și va da votul final asupra noilor reguli privind retragerea banilor din Pilonul II și III.

Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, a subliniat importanța momentului:

"Astăzi a fost o zi importantă pentru viitorul pensiilor private din România. Legea stabilește clar modalitățile de plată și oferă un sprijin real bolnavilor de cancer".

Aceasta a criticat încercările anterioare de subminare a Pilonului 2 și a atras atenția asupra unui nou proiect "suveranist" înregistrat recent în Senat, care propune eliminarea obligativității contribuției la acest pilon.

Dezbatere publică și consultări extinse

Înaintea adoptării legii, Comisia pentru buget a organizat o dezbatere publică la care au participat contribuabili, administratori de fonduri, bănci, asociații de consumatori, dar și reprezentanți guvernamentali, ai ASF și ai sindicatelor. Timp de trei săptămâni, legea a fost dezbătută articol cu articol în comisie.

"Am propus personal amendamentul prin care bolnavii de cancer pot beneficia de toți banii, într-o plată unică. E o măsură de demnitate și sprijin pentru cei care luptă cu una dintre cele mai grele boli", a declarat Horga.

Date cheie despre Pilonul II și III

8,4 milioane de români au bani în Pilonul II, cu contribuții totale de 122,6 miliarde lei.

Activele nete au ajuns la 177,4 miliarde lei, diferența fiind reprezentată de randamentele obținute.

Aproape 900.000 de persoane contribuie activ la Pilonul III, iar 96.000 și-au retras deja sumele acumulate.

Fondurile din Pilonul III administrează în prezent 6,5 miliarde lei.

Un sistem în reconstrucție

Noua lege aduce claritate într-un sistem adesea controversat și este considerată un pas înainte pentru consolidarea pensiilor administrate privat. Gabriela Horga a precizat că, odată ce situația bugetară va permite, se dorește o creștere a contribuțiilor obligatorii la Pilonul II și a deductibilităților pentru Pilonul III.

Camera Deputaților este for decizional în privința proiectului.

