Coaliţia de guvernare atârnă de un fir de păr. După ce, ieri, premierul Bolojan a ameninţat cu demisia, astăzi liberalii au făcut scut în jurul lui. Spun că vor ieşi de la guvernare dacă nu sunt lăsaţi să facă reforme. Mărul discordiei ţine de numărul de posturi care trebuie desfiinţate în primării şi Consilii Judeţene.

Bolojan vrea să suprime cel puţin 40% din posturi, nu 25%, aşa cum convenise cu PSD şi UDMR. Nicuşor Dan se va întâlni mâine cu liderii coaliţiei, în încercarea de a linişti apele. Tensiunile de la Bucureşti nu se simt însă la anumite primării. La Baia Mare, de exemplu, angajaţii au fost trimişi la Miami, să înveţe în condiţii de lux cum se combate sărăcia.

Conflictul a pornit după ce Ilie Bolojan a prezentat calcule noi în şedinţa de coaliţie.

Premierul spune că o reducere cu 25% a posturilor din primării nu ar aduce nicio economie la buget, pentru că ar însemna doar suprimarea unor posturi care sunt oricum neocupate. Şi a cerut ca procentul să crească la 40 sau 45%.

Articolul continuă după reclamă

"Nu putem fi de acord niciodată să schimbăm peste noapte de la 25 la 45 fără niciun fel de justificare. […] Dincolo de nervii unora sau altora, e mai important totuşi să avem un consens în coaliţie. […] Noi am spus că este nevoie de o cură de slăbire a statului ca să fie mai eficient şi asta înseamnă şi aceste măsuri, dar cu cap, gândit şi măsurat de mai multe ori înainte să tai" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

"Coaliţia trebuie să meargă mai departe şi cu Bolojan în fruntea Guvernului" a spus preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liberalii ameninţă şi ei cu ieşirea de la guvernare

Şi liberalii vorbesc despre ieşirea de la guvernare, într-un comunicat oficial semnat de vicepreşedintele Ciprian Ciucu.

"Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel..." a spus şi vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu.

"În momentul în care ai un program de guvernare şi constaţi, la un moment dat, că nu reuşeşti să îl pui în aplicare, înseamnă că ai toate motivele să renunţi" a declarat Mircea Abrudean, lider PNL.

Liberalii spun că reducerea de 40% pe care o propune premierul se raportează la numărul maxim de posturi care pot exista în administraţia locală, adică 180.000. Şi nu la numărul real de angajaţi, de 127.000. Astfel, în termeni reali, tăierile ar afecta 10 la sută din personalul din primării, adică în jur de 13.000 de persoane.

PSD cere verificarea datelor prezentate de Ilie Bolojan

De cealaltă parte, PSD cere ca datele prezentate de premier să fie verificate de Ministerul Dezvoltării şi Institutul Naţional de Statistică, până la luarea unei decizii. Primăriile mici spun, însă, că nu vor putea funcţiona, dacă trebuie să renunţe la angajaţi.

"Eu am, de exemplu, o fată la taxe şi impozite şi una la casierie. Nu am rezervă la ele. Deci n-am cum să dau... sau poate o dau pe aia de la taxe şi impozite şi termin cu totul. Nu mai încasez. […] Asta ar duce la desfiinţarea comunelor şi cred că asta îşi doresc" a explicat Vasilică Diaconu, vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor.

Aproximativ 30.000 de angajaţi din administraţia locală s-au alăturat grevei iniţiate de Sindicatul Funcţionarilor Publici ca formă de protest faţă de reformă. În multe primării munca merge mai departe, dar a fost sistat programul cu publicul.

Seminar despre combaterea sărăciei, la Miami

Presiunea reducerilor bugetare nu pune însă capăt cheltuielilor de lux, în unele primării, a dezvăluit Antena 3 CNN. La Baia Mare, primarul şi-a trimis adjunctul şi şeful de comunicare la Miami, timp de 7 zile, pentru a lua parte la un seminar despre combaterea sărăciei.

"Am considerat că, prin participarea colegilor mei, putem să învăţăm şi să ne rezolvăm o parte din problemele pe care le avem cu tot ceea ce înseamnă persoanele acestea vulnerabile, plecând de la cerşetori, de la persoane fără adăpost. […] Este un hotel modest. Nu sunt excese din acest punct de vedere" a spus primarul oraşului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuş.

Deplasare Miami - 5.700 euro

Deplasare SUA - 16.000 euro

5.700 de euro fără TVA costă deplasarea celor doi angajaţi. Cheltuieli similare a aprobat şi Consiliul Judeţean Galaţi. Trei angajaţi de aici vor pleca săptămâna viitoare în Statele Unite, într-un turneu de promovare şi cooperare economică. Nota de plată se ridică la aproape 16.000 de euro fără TVA.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰