PNL ameninţă cu ieșirea de la guvernare după ce reforma administraţiei locale a fost amânată la cererea PSD

Premierul Ilie Bolojan şi PNL refuză să mintă: reforma administraţiei locale nu este praf în ochi, a transmis, luni, Partidul Naţional Liberal. Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a declarat că cinci din cele şase pachete de reformă vor fi adoptate săptămâna aceasta, însă "viitorul este incert", iar liberalii vor face parte "doar dintr-o coaliţie care să poată să ţină ţara pe linia de plutire şi să o relanseze economic".

Ciucu a afirmat, potrivit unei postări pe Facebook a formaţiunii, că "partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%, nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă".

"O primărie sau un consiliu judeţean are un plafon maxim de posturi, în funcţie de numărul de locuitori. Cumulat, la nivel naţional vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit. Sunt primării/consilii judeţene care nu şi-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităţilor locale este de 158.500 de posturi, rotunjit. Se observă că numărul de posturi înfiinţate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite. Concluzie: o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administraţie. S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înfiinţate/ocupate", a explicat Ciucu.

El a menţionat că nu toate posturile din organigrame sunt ocupate. "Numărul de posturi ocupate în administraţiile locale este de 127.500, rotunjit. Raportat la punctul 1, la plafonul maxim, acestea reprezintă 68%. Asta înseamnă o diferenţă de 32%, în medie. Concluzie: reducerea efectivă de personal în administraţiile locale are efecte de la o scădere de 30% a plafonului maxim", a arătat Ciucu.

Ciprian Ciucu a transmis că, dacă nu va fi agreată scăderea posturilor ocupate cu circa 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%, menţionând că, în valori nominale, ar fi un impact de circa 13.100 de posturi ocupate reduse.

"O reducere de 40 sau 45%, raportată la plafonul maxim legal, nu la posturile ocupate, asigură un impact cât de cât rezonabil, astfel, fondurile vor merge către reluarea investiţiilor. Având în vedere că fiecare unitate administrativă şi-a stabilit organigrama independent, inclusiv posturile ocupate, efectele posibilei reduceri cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administraţie la alta. Într-o bună parte dintre primării (50%, estimativ) nu vor avea loc reduceri de personal. În celelalte, reducerea de personal ar putea fi între 1-2% şi 20%", a mai explicat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, la o reducere a plafonului de bază cu 25%, niciun post ocupat nu este restructurat, iar la o reducere de 40% din plafonul maxim legal, cât a propus PNL, circa 10% din posturi vor fi restructurate, iar coaliţia îşi asumase 20%. "În valori nominale, este vorba despre circa 13.000 de posturi ocupate. Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localităţi asemănătoare unde personalul este dimensionat corect", a mai transmis liderul PNL.

Ciucu a mai arătat că "ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simţ". "Dacă Coaliţia de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să îşi propună altele de un impact mai mare? Ceea ce ştim astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta. Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliţie care să poată să ţină ţara pe linia de plutire şi să o relanseze economic. Altfel...", a mai transmis Ciprian Ciucu.

Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea, luni, în Parlament pentru cinci proiecte din pachetul doi de reformă, un alt şaselea proiect, privind reforma administraţiei publice locale, a fost amânat la cererea PSD.

