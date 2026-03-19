Simion îl ironizează pe Grindeanu: Pretinde că e Robin Hood. Nu mai ştie dacă este în opoziţie sau la putere

Președintele AUR, George Simion, a declarat, joi, în plenul Parlamentului, la dezbaterile pentru buget, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere. El a spus că Grindeanu „pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României”. Simion l-a întrebat pe liderul PSD dacă are ceasul la mână sau l-a băgat în buzunar.

"Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai ştie dacă este în opoziţie sau la putere şi pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar? Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii aia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia bunii. Robin Hood, care ia de la bogaţi şi de la săraci de fapt în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu-Baba şi cei 40 de hoţi", a declarat George Simion.

El l-a acuzat pe Grindeanu că la Timişoara este construit un stadion de 140 de milioane de euro, dar părinţii şi bunicii sunt minţiţi că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor.

"Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este", a afirmat liderul AUR.

Simion i-a mai cerut preşedintelui PSD să explice pensionarilor care este temelia acestui buget.

"Explicaţi pensionarilor care nu beneficiază decât de un oscior aruncat aşa în scârbă dintr-un avion Nordis, care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, banii pentru industria românească nu se reflectă în acest buget", a mai transmis George Simion.

