Maşină lovită de un tren de călători între localităţile Beclean şi Şintereag. Şoferul a ajuns la spital
Un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani a fost lovit, luni, de un tren Regio, între localităţile Beclean şi Şintereag din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), în trenul care face legătura între Bistriţa şi Cluj-Napoca se aflau aproximativ 100 de persoane.
Incidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, la caz intervenind un echipaj de pompieri şi un echipaj SMURD.
Potrivit ISU Bistriţa-Năsăud, niciunul dintre călătorii din tren nu a avut nevoie îngrijiri medicale.
Şoferul autoturismului prezenta dureri în zona pieptului şi, după evaluarea medicală la faţa locului, a fost transportat la spitalul din oraşul Beclean pentru investigaţii medicale suplimentare.
