Maşină lovită de un tren de călători între localităţile Beclean şi Şintereag. Şoferul a ajuns la spital

Un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani a fost lovit, luni, de un tren Regio, între localităţile Beclean şi Şintereag din judeţul Bistriţa-Năsăud.

de Larisa Andreescu

la 20.04.2026 , 15:33
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), în trenul care face legătura între Bistriţa şi Cluj-Napoca se aflau aproximativ 100 de persoane.

Incidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, la caz intervenind un echipaj de pompieri şi un echipaj SMURD.

Potrivit ISU Bistriţa-Năsăud, niciunul dintre călătorii din tren nu a avut nevoie îngrijiri medicale.

Şoferul autoturismului prezenta dureri în zona pieptului şi, după evaluarea medicală la faţa locului, a fost transportat la spitalul din oraşul Beclean pentru investigaţii medicale suplimentare. 

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

