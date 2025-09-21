Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Scepticismul politic domină România

Un sondaj CURS realizat în septembrie 2025 arată un grad ridicat de nemulțumire în rândul populației, lipsă de încredere în politicieni și susținere crescută pentru AUR, care conduce în intenția de vot cu 34%.

București, România, 7 septembrie 2025: Guvernul României condus de Ilie Bolojan participă la dezbaterea celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor - Profimedia

Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită, 24% cred că direcţia este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, se arată într-un sondaj CURS, dat publicităţii duminică, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de CURS, întrebaţi cum văd mersul ţării, 70% dintre români au spus că România merge într-o direcţie greşită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcţie bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

În ce priveşte spectrul politic, “niciun politician nu reuşeşte să adune un sprijin majoritar”.

Călin Georgescu este la 40% încredere, George Simion la 38%, iar Nicuşor Dan la 34%. În rândul celor aflaţi în funcţii, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan sunt evaluaţi cu 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz şi Diana Şoşoacă au fiecare câte 19%.

“Diferenţele mari între scoruri şi nivelul ridicat de neîncredere arată o scenă politică fragmentată, fără o figură care să concentreze sprijinul public (peste 50%)”, se arată în comentariul CURS.

Încrederea în instituții rămâne puternică, dar politicienii nu conving

Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, PSD - 23%, iar PNL - 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formaţiuni 2%.

Legat de felul cum sunt văzute instituţiile din România, sondajul arată că cel mai bine în acest sens sunt Armata şi pompierii - 79%, Biserica - 70% şi Poliţia - 56%, Uniunea Europeană - 55%, mediul privat - 52% şi ONU - 50%.

Pe partea opusă, instituţiile politice care nu sunt bine văzute sunt Preşedinţia - 40%, Guvernul - 27%, Curtea Constituţională - 26% şi Parlamentul - 25%.

Efectele economice și măsurile guvernamentale, resimțite acut

Întrebaţi cum văd măsurile Guvernului din cel de-al doilea pachet, 36% dintre cei chestionaţi au spus că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate şi nenecesare, iar 24% le văd ca justificate şi necesare. Întrebaţi dacă au simţit direct efectele acestor măsuri, 52% au declarat - un impact foarte mare, iar 31% - un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simţit foarte puţin sau deloc, iar alţi 4% nu au putut aprecia.

La întrebarea “cum le-a mers financiar în ultimul an”, 46% dintre respondenţi au spus că situaţia lor s-a înrăutăţit (27% “într-o oarecare măsură”, 19% “semnificativ”). 32% au afirmat că au rămas la acelaşi nivel, dar nu sunt mulţumiţi, în timp ce 16% au rămas la acelaşi nivel şi sunt mulţumiţi. Doar 4% spun că le-a mers mai bine, iar 2% nu au răspuns.

“Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituţiile considerate stabile şi de protecţie, dar cu scepticism pronunţat faţă de politicieni şi instituţiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD şi PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populaţiei”, se mai arată în comunicat.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eşantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia României, cu o marjă de eroare de ±3%.

