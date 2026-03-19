Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan la dezbaterea Bugetului: "Răbdarea noastră a atins o limită!"

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii vor vota bugetul României, pe motiv că s-a întârziat "nepermis de mult". Grindeanu a lansat totodată critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

Grindeanu a afirmat în Parlament că în ultimele zile nu a fost o luptă politică, ci o încrâncenare "absurdă", miza fiind 0,04 la sută din bugetul ţării. El a precizat că PSD a reuşit să treacă pachetul de solidaritate, astfel că "pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin".

"Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ţinut cont şi de cei mai vulnerabili dintre români", a afirmat Sorin Grindeanu.

"Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD"

Liderul PSD a respins acuzaţiile că partidul său ar fi făcut înţelegeri pe sub masă în afara coaliţiei, precizând că nici un amendament AUR nu a fost votat de PSD.

"S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture ameninţător chiar şi protocolul Coaliţiei. Foarte bine, haideţi să discutăm deschis despre el. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forţele pentru a redresa România şi a contracara pericolul populist şi anti-european. Dar, poate m-am înşelat, nu-i aşa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici şi clasa mijlocie?", a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că din anul 2020 România se află sub deficit excesiv şi că situaţia trebuie corectată, dar că românii nu pot fi salvaţi pe banii lor.

"Răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate. Aşa am reuşit să creştem salariul minim. Aşa am reuşit să plafonăm din nou preţul la gaze. Aşa am reuşit să continuăm investiţiile locale şi să nu băgăm în faliment mii de firme româneşti", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Nu vreau stabilitate ca în Rusia şi Coreea de Nord

El consideră că "stabilitatea nu înseamnă să stăm toţi uniţi şi umili în jurul marelui conducător".

"Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia şi Coreea de Nord. Eu cred că stabilitatea înseamnă să îţi respecţi partenerii", a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai declarat că nu poţi nu poţi genera solidaritate socială şi nu poţi construi speranţă economică cu barda.

"Apelând la metodele trecutului – vă amintiţi reformele cu ranga, nu poţi spera că vei obţine alte rezultate decât cele de atunci. Adică un mare zero. Lipsa de dialog, încăpăţânarea şi ameninţările cu demisia nu funcţionează. Direcţia trebuie schimbată, cu o nouă abordare. Românii n-au nevoie să fie certaţi în fiecare zi, ci încurajaţi", a afirmat Sorin Grindeanu.

