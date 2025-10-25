Antena Meniu Search
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei

Sorin Grindeanu a declarat la Buzău că, după retragerea Gabrielei Firea din cursa pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță are prima șansă în nominalizarea pentru această candidatură. Preşedintele interimar al PSD a anunţat că luni va avea loc o întâlnire cu restul organizației, în care se va decide candidatul PSD la alegerile din Bucureşti.

la 25.10.2025 , 16:04
„În acest moment și pe sondajele pe care le avem, Daniel Băluță este favorit și pleacă cu prima șansă”, a precizat Grindeanu.

Întrebat care au fost motivele pentru care Gabriela Firea s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Le-a explicat foarte bine. Am văzut că a făcut o postare. Acelea au fost motivele pe care mi le-a spus și mie. Nimic altceva. Eu sunt bucuros că de data aceasta pare că toată lumea trage la aceeași căruță și să știți că și la Buzău și la primăria București PSD-ul se bate în sens electoral în a câștiga. Evident”, a declarat liderul PNL.

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat, într-o postare pe Facebook, că renunță să lupte pentru nominalizarea ca și candidat pentru fotoliul de primar general al Capitalei, pe care l-a mai ocupat în trecut.

Sorin Grindeanu a fost prezent sâmbătă la Buzău cu ocazia organizării Conferinței Județene Extraordinare a PSD, menită să desemneze delegații care vor reprezenta organizația la Congresul Național al partidului, programat pe 7 noiembrie.

