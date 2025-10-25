Gabriela Firea nu candidează la Primăria Capitalei: În 2024 am fost boicotată prin candidaţi "iepuraşi"

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când a fost "candidatul 'deocamdată'", apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - boicotată prin candidaţi "iepuraşi". "Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire", conchide Firea.

În ceea ce priveşte Primăria Capitalei, ea afirmă că şi-ar fi dorit să poată "relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate", să continue investiţiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior şi despre care susţine că acum sunt "blocate în mare parte".

Firea, despre campania din 2024

"Dar, în viaţă trebuie să facem alegeri. Am speranţa că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viaţa începe cu el şi să continue toate investiţiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare. În administraţie, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investiţiile, sunt clădite pe aşteptările, timpul şi banii cetăţenilor. Iar să îi respecţi pe cetăţeni este prima obligaţie a oricărui om politic", consideră Firea. Ea subliniază că viaţa ne-a demonstrat că nu există primari "care nu au făcut nimic" şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis "pe cuvânt de onoare" în campaniile electorale, "dar, din păcate, dubla măsură şi apreciere au funcţionat, în detrimentul unei corecte informări a cetăţenilor".

"Voi acorda susţinere totală colegului meu social-democrat care îşi va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noştri, inventând tot felul de pretexte. Ca preşedintă PSD Bucureşti, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianţă de trei partide - boicotată prin candidaţi "iepuraşi", menţinuţi în cursă şi răsplătiţi ulterior chiar de către colegi de-ai noştri, campanii on line împotriva mea finanţate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulţi colegi. Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire", subliniază Gabriela Firea.

În opinia sa, un candidat unic al coaliţiei de guvernare ar fi maximizat acum şansele de reuşită. "Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecinţele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal. Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susţinând un singur candidat şi izolând PSD - un partener corect de guvernare. Şi totuşi, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmboviţene, nu s-a renunţat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esenţa va rămâne", consideră ea.

Gabriela Firea apreciază că era un bun moment pentru a demonstra cu toţii că ar fi putut agrea un "Pact pentru Bucureşti". Gabriela Firea îşi exprimă speranţa că viitoarea campanie electorală "va fi una despre Capitală, despre viaţa bucureştenilor, soluţii la multitudinea de probleme sistemice şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidaţi, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri", argumentând că s-a tot întâmplat aşa şi rezultatul este "un oraş abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranţă". "Mulţumesc din suflet colegilor mei de la Bucureşti şi preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susţinere. Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate şi, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!", conchide Gabriela Firea.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au "destule”" variante pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.

"Vom decide în aceste zile. Vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti. Acolo avem primari de sectoare, trei. E şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă, Sectorul 3, Daniel Băluţă, Sectorul 4, este şi Gabi Firea. Este şi Florin Manole, care este ministru şi preşedinte Sector 1. Avem destule variante. Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota în forurile statutare candidatul sau candidata", a afirmat Sorin Grindeanu.

