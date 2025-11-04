Antena Meniu Search
Sorin Grindeanu vorbeşte despre concedieri în mediul privat: "S-ar putea să nu fie doar ştire"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în lipsa unor măsuri de relansare economică, informaţia conform căreia zeci de mii de angajaţi din sectorul privat ar putea rămâne fără loc de muncă "s-ar putea să nu fie doar o ştire".

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 21:51
Sorin Grindeanu a declarat că este "absolut obligatoriu" ca în al treilea pachet de măsuri adoptat şi asumat de Guvern să existe măsuri de relansare a economiei, el subliniind că partidul pe care îl reprezintă a formulat deja propuneri care ar duce la relansarea economiei.

Grindeanu a admis că în actuala guvernare nivelul de trai al populaţiei a scăzut, subliniind că nu se simte confortabil cu această realitate.

El a spus că PSD nu fuge de răspundere pentru situaţia în care România se află, amintind că social-democraţii fac parte din guvernare.

sorin grindeanu concedieri mediul privat psd masuri ilie bolojan
