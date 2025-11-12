Cătălin Drulă, candidatul USR, şi-a depus candidatura în cursa pentru primăria Bucureşti. A bifat chiar în prima zi de înregistrare a candidaturilor la biroul electoral. Drulă anunţă că merge pe drumul deja bătătorit de Nicuşor Dan şi îi continuă proiectele. Cel mai recent sondaj, realizat de Avangarde, arată o luptă extrem de strânsă între primii patru candidaţi.

Cătălin Drulă, candidatul USR, a vrut să fie primul care îşi depune dosarul cu semnăturile pentru scaunul de primar general. Cu preşedintele partidului lângă şi susţinători, Drulă a anunţat că vrea să ducă mai departe planurile fostului edil al Capitalei, Nicuşor Dan.

"Am primit acum 5 minute avizul de la Consiliul Economic și Social pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureștiului. E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureștinilor având șapte orașe într-unul singur. Să revenim la un buget centralizat, metropolitan, care să financeze prioritățile mari. Dacă New Yorkul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul", a afirmat Cătălin Drulă.

Contracandidatul lui Drulă, Daniel Băluţă, susţine altceva.

Articolul continuă după reclamă

"Vreți ca în București și Ilfov să fie cumva o singură conducere, cu un singur primar, vorbim de Ilfov, toată zona aceasta de lângă Bucureşti, evident. Nu este normal și o să vă spun de ce. A conduce întotdeauna este un sport de echipă. Avem nevoie, ca și parte integrantă din București, de Ilfov, dar cu o autonomie din punctul acesta de vedere, cum avem nevoia și de sectoarele Bucureştiului. Nimeni nu poate să conducă singur, nimeni nu este superman. De aceea avem nevoie de cooperare, conlucrare", a afirmat Daniel Băluţă.

În programul lui Drulă pentru Bucureşti sunt trasate liniile roşii.

"Vrem să începem un mandat de reformă reală în Bucureşti cu dezvoltarea sistemelor mari ale orașului. Termoficare, transport, Linii de metro, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri, toate aceste priorități care în momentul de față sunt văduvite", a mai spus candidatul USR.

Cel mai recent sondaj Avangarde arată o cursă strânsă între primii patru candidaţi care vor fotoliul de primar pentru Capitală.

Daniel Băluţă, edilul de la sectorul 4, e favorit cu 24 de procente, iar pe locul al doilea, umăr la umăr, cu 21 la sută, este actualul primar al sectorul 6 - Ciprian Ciucu. Între locul doi şi trei, diferenţa este de doar un procent - Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor, are 20 de procente la intenţia de vot. Pe locul al patrulea este Anca Alexandrescu, candidat independent, cu susţinerea AUR - cu 17 la sută. Iar pe locul al cincilea independentul Vlad Gheorghe.

"Trebuie să ne uităm totuşi şi la voturile mici, adică la candidaţii care deşi nu au şanse reale de a câştiga Primăria Capitalei pot încurca lucrurile, pot influenţa la un moment dat ierarhia cum e cazul candidatului independent Vlad Gheorghe. Şi de asemenea votul către candidatul PUSL, Liviu Negoiţă care şi el înregistrează câteva procente", a afirmat Marius Pieleanu, sociolog.

O campanie politizată poate răsturna clasamentul. mai ales că ecartul între primii trei candidaţi nu este foarte mare - ba chiar este în marja de eroare. De la Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan nu spune pe cine susţine, dar de la preluarea mandatului s-a văzut cu Cătălin Drulă, la Administraţia Prezidenţială. Ba chiar a mers şi la lansarea candidaturii acestuia la invitaţia USR.

"Bucureştiul mă interesează, mă uit pe sondaje, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani. în urbanism şi să dezvolte infrastructura", a declarat Nicuşor Dan.

Până pe 17 noiembrie se pot depune candidaturile la biroul electoral municipal, iar campania electorală începe pe 22 noiembrie şi durează două săptămâni. Votul pentru primarul Bucureştiului va fi pe 7 decembrie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰