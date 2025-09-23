Stelian Bujduveanu anunță două benzi unice noi și promite alte patru pentru transportul public în Bucureşti
Două noi benzi dedicate transportului în comun au fost amenajate în București, pe Calea Crângași și Șoseaua Cotroceni. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat că autobuzele și troleibuzele câștigă timp, iar bucureștenii ajung mai repede la destinație. Alte patru benzi sunt în pregătire pe artere importante ale Capitalei, transmite agenţia de presă Mediafax.
Două noi benzi unice pentru transportul în comun au fost amenajate în Capitală, pe Calea Crângași și Șoseaua Cotroceni, a anunțat marți primarul general interimar Stelian Bujduveanu.
Noile benzi funcționează pe Calea Crângași, între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, și pe Șoseaua Cotroceni, între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței.
"Rezultatul e clar: autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă", susține Stelian Bujduveanu într-o postare pe Facebook.
El anunță că sunt în pregătire benzi unice pentru treansportul în comun și pe străzile Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Strada Polonă.Înapoi la Homepage
