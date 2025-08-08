Antena Meniu Search
Coaliţia este la un pas de destrămare! PSD va decide luni dacă rămâne la guvernare alături de USR. Social-democraţii sunt nemulţumiţi de declaraţiile liderilor Uniunii Salvaţi România referitoare la funeraliile lui Ion Iliescu. Potrivit unor surse însă, miza scandalului e legată de împărţirea a zeci de funcţii de prefect şi şefi de agenţii.

de Bianca Iacob

la 08.08.2025 , 20:16

Însă, există surse care spun că nemulţumirile ar fi legate, de fapt, de împărţirea posturilor din teritoriu, în special cele de prefecţi şi subprefecţi, pentru că vorbim în acest moment de patru partide care formează Coaliţia de guvernare. Astfel că, PSD şi PNL ar trebui să cedeze posturi de la ei pentru USR, iar PSD ar fi dispus să dea mai puţin decât ar vrea USR să ocupe în teritoriu. 

Probleme importante pe agenda discuţiilor 

De altfel, s-a amânat şi şedinţa Coaliţiei de miercuri, programată pentru săptămâna aceasta, şi în acea şedinţa de coaliţie trebuiau încheiate negocierile vizavi de Pachetul fiscal, dar şi discutarea acestor funcţii, nu neapărat în teritoriu, ci şi la agenţii.

Sunt în plan, de asemenea, şi discuţii care trebuie încheiate vizavi de pensii.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

coalitie psd reforme guvern ilie bolojan nicusor dan sorin grindeanu
