Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025, data fiind agreată în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit unor surse politice, fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală.

UPDATE: Conform surselor Observator, PSD a cerut o anexă la Protocolul Coaliţiei prin care să existe garanţii scrise că PNL şi USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt înainte de alegeri şi că nu vor pune candidaţi de formă, dar PNL şi USR au refuzat să semneze. În schimb, conform surselor, a rămas în vigoare acordul politic că fiecare partid va avea un candidat separat.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Există un acord în Coaliție pentru această dată, au declarat surse politice pentru Observator.

Fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală. Conducerea fiecărui partid va fi responsabilă de disciplina internă a membrilor.

PNL a propus data de 7 decembrie, mizând pe o prezență crescută a alegătorilor, întrucât "toată lumea va fi acasă".

PSD și-a dorit data de 30 noiembrie, dar a transmis că ar agrea și varianta cu 7 decembrie. Condiția social-democraţilor a fost să nu existe o alianță PNL-USR, iar fiecare partid să vină cu un candidat propriu.

Deși PNL și USR au discutat despre varianta unui candidat comun al Dreptei, au lăsat de înțeles că nu exclud nici scenariul "trei partide, trei candidați".

