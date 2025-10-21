SURSE: Blocaj în coaliţie pe legea reforma pensiilor magistraţilor. Social-democraţii au părăsit sala

Liderii Coaliției s-au reunit marți, de la ora 14:00, în ședință pentru a decide ce trebuie să facă după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi redactată o nouă lege, iar PSD a propus un grup de lucru și negocieri cu asociațiile magistraților.

Conform surselor Observator, demersul a ajuns la un blocaj, după ce liderii coaliţiei nu s-au înţeles pe coordonatele acestuia şi social-democraţii au părăsit sala.

De asemenea, conform surselor Observator, premierul Ilie Bolojan insistă ca noul proiect să fie adoptat de Guvern şi să aştepte avizul CSM, în timp ce social-democraţii insistă pentru varianta cu o comisie de lucru.

