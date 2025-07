SURSE: Bolojan i-a spus lui Nicuşor Dan că România va ajunge la "junk" dacă nu creşte TVA

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni o conferință de presă în care a vorbit despre măsurile economice propuse de Guvernul Bolojan. El a spus că aceste măsuri sunt provizorii și că, după această perioadă, economia își va reveni. Totodată, președintele a anunțat că Administrația Prezidențială va propune o reducere a propriului buget cu 20% la prima rectificare bugetară.

Iată câteva dintre declaraţiile președintelui Nicușor Dan:

- Vreau să transmit românilor că este o chestiune provizorie, că România are potențial economic, așa cum am spus de mai multe ori la sfârșitul lui 2026. Dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE și, în felul acesta, România va deveni interesantă pentru investitorii străini.

- Angajamentul Guvernului, în momentul în care a fost învestit, a fost că TVA nu va crește și că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie.

- Pentru ca România să poată trece de această perioadă fără majorarea TVA-ului, era nevoie - și era absolut realizabil - de un set de măsuri, discuții cu Comisia, cu agențiile de rating, și această măsură putea să nu fie luată în acest moment.

- În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea primului-ministru, m-am uitat în foarte multe date financiare și, în cunoștință de cauză, am avut această discuție cu coaliția și cu premierul desemnat. Aceasta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului.

- Din momentul în care am numit Guvernul cu această condiție, toate discuțiile și măsurile au intrat în atributul Guvernului.

- În momentul în care va veni rectificarea bugetară pentru 2025, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv.

Prima moțiune AUR împotriva Guvernului Bolojan se votează astăzi în Parlament. Ce şanse are să treacă

La ora 15.00, va începe dezbaterea și votul moțiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.

Este, însă, o moțiune de cenzură care are șanse extrem de mici să treacă, dacă ne uităm la aritmetica din Parlament. Cele trei partide de extremă dreaptă din opoziție, plus parlamentarii neafiliați adună împreună doar 153 de deputați și senatori, iar pentru demiterea Guvernului și adoptarea acestei moțiuni de cenzură ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi. Deci e foarte greu de crezut că partidele din opoziție vor găsi 80 de parlamentari din partidele din coaliție care să voteze împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ne așteptăm, așadar, ca această moțiune să fie respinsă. Ceea ce înseamnă automat că pachetul de măsuri fiscale, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, va intra în vigoare de la 1 august.

SURSE: Bolojan i-a spus lui Nicuşor Dan că România va ajunge la "junk" dacă nu creşte TVA

Avem, însă, deja o dispută sau îi putem spune mai degrabă o pasare a responsabilității, în ceea ce privește chestiunea majorării TVA. Președintele Nicușor Dan spunea, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că a existat o înțelegere inițială, înainte de desemnarea premierului și de instalarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Iar această înțelegere prevedea că Guvernul nu va majora taxa pe valoarea adăugată. Însă, în cele din urmă, așa cum știm cu toții, s-a ajuns la această variantă. TVA-ul va crește, începând de la 1 august, de la 19% la 21% cota generală, și în același timp vor fi majorate și cotele reduse de TVA la 11%.

Surse politice spun că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

O discuție în care președintele i-ar fi transmis premierului că a existat acest angajament. Însă șeful Guvernului i-a răspuns că, în discuțiile purtate cu agențiile de rating, în special cu reprezentanții agenției Fitch, României i s-a transmis foarte clar că agențiile de rating nu ne vor ierta dacă nu vom adopta această măsură de majorare a taxei pe valoare adăugată și că am fi riscat să fim retrogradați în categoria junk, adică în categoria țărilor nerecomandate pentru investitorii străini. Și așa s-a ajuns, în cele din urmă, la această variantă de majorare a taxei pe valoare adăugată.

