Chemat de PSD şi AUR să dea explicaţii în faţa Parlamentului pentru retragerea trupelor americane, premierul nu a răspuns convocării. A invocat programul încărcat - a semnat un acord cu cel mai mare producător din Europa pentru o fabrică de pulberi ultra-modernă, de peste o jumătate de miliard de euro.

Aflat sub presiunea PSD şi AUR, şeful Guvernului a semnat astăzi contractul de asociere dintre Romarm şi grupul german Rheinmetall, care va deschide o fabrică de pulberi la Victoria, în județul Brașov. Statul va contribui cu 120 de milioane de euro, iar gigantul Rheinmetall va investi 400 de milioane de euro. "Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de jumătate de miliard euro, 700 locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Preşedintele PSD a taxat absenţa premierului din Parlament

Preşedintele PSD a taxat, totuşi, absenţa premierului din Parlament, căruia i-a cerut, alături de AUR, explicaţii oficiale după ce 800 de militari americani se vor retrage de la noi din ţară. "Eu credeam că e o oportunitate pentru prim-ministru să vină să îi informeze pe români în ce situație suntem și ce planuri avem de viitor", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. "Colaborarea PSD-AUR este cel puțin stranie, nenaturală, este absolut ciudat ca un partid aflat la putere în Coaliție să își dea mâna cu un partid aflat în Opoziție, cu foarte multe tinichele de coadă", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR. După şirul de tensiuni dintre Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, surse din PSD vorbesc despre schimbarea premierului cu un politician propus de PNL.

"Această Coaliție este dincolo de persoane și nu o să se încurce nimeni într-un nume, indiferent care e numele", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. "Eu nu cred că se gândește nimeni din PNL să-l schimbe pe premierul Bolojan, pentru că nu există niciun motiv să fie schimbat", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt altă sursă de tensiune în Coaliţia de guvernare. Sondajele recente arată o luptă în trei, între candidaţii PSD, PNL şi USR. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar câștiga Primăria Capitalei cu 26 de procente. Ar fi urmat de social-democratul Daniel Băluță, cu 24% dintre opțiuni. Al treilea în preferințele alegătorilor ar fi Cătălin Drulă – votat de 19% dintre alegători. Anca Alexandrescu, susținută de AUR, ar aduna 15% din voturi, iar Ana Ciceală, candidata SENS, ar fi preferată de 5% dintre alegători.

Datele apar într-un sondaj Novel Research, comandat de PNL. Un alt sondaj, realizat de Avangarde, îl dă favorit pe Daniel Băluță, cu 25 de procente. Primarul din Sectorului 4 ar fi urmat de Ciprian Ciucu, la două lungimi distanță, iar Cătălin Drulă ar aduna 18% dintre opțiuni. Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, într-un singur tur de scrutin.

