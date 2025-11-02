Ilie Bolojan nu va merge la "Ora Premierului", aşa cum au cerut PSD şi AUR. Are agenda "foarte încărcată"

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că nu se va prezenta luni în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, în ciuda faptului că ”parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”. Guvernul a transmis oficial şi programul premierului pentru ziua de luni.

"Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României", a transmis, duminică seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează, însă, că agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall şi discuţiilor privind Programul SAFE, de importanţă majoră pentru economia şi capacităţile de apărare ale României.

"Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea 'Orei Premierului' pentru o zi care să permită armonizarea agendelor", mai anunţă Guvernul.

Grupul parlamentar A.U.R. l-a invitat pe premier la o dezbatere cu tema "Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026".

De asemenea, Grupul parlamentar al P.S.D. l-a invitat la o dezbatere cu tema "Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României".

Dezbaterile ar fi trebuit să aibă loc luni, la ora 16.00.

Programul lui Ilie Bolojan pentru ziua de luni, 3 noiembrie

Ilie Bolojan îl primeşte, luni, la Palatul Victoria, pe Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG.

Ora 11:15 Participare la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanţii companiei Rheinmetall AG

Participare la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanţii companiei Rheinmetall AG Ora 11:30 Participare la întrevederea celor două delegaţii. Din partea Guvernului României participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă şi Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca

Participare la întrevederea celor două delegaţii. Din partea Guvernului României participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă şi Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca Ora 12:00 Declaraţii de presă susţinute de premierul Ilie Bolojan şi de CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger

Declaraţii de presă susţinute de premierul Ilie Bolojan şi de CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger Orele 14:00 - 17:00 Discuţii cu reprezentanţii Companiei Rheinmetall privind cooperarea în cadrul Programului SAFE

