Tabăra pro-Veştea, acuzată de dublă măsură: Contestă mandatul PNL, dar au dat mandate în propriile filiale

Înaintea Congresului PNL, taberele din partid duc un nou schimb de replici. Preşedintele PNL Maramureş, deputatul Ionel Bogdan, îi acuză de dublă măsură pe liberalii care au contestat în instanţă hotărârile conducerii.

Ionel Bogdan reclamă "o contradicţie evidentă": unii dintre cei 16 liberali care au atacat în instanţă mandatul stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi Congres. "Aşadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?", transmite Ionel Bogdan.

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"Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi şi o instanţă care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Naţional de astăzi, prin care se convoacă Congresul PNL. Un lucru este însă cert: duminică ne vedem la Congresul PNL şi vom lua deciziile pentru viitorul partidului", a scris, vineri, pe Facebook, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

Acesta reclamă o contradicţie evidentă: "Unii dintre cei 16 reclamanţi care contestă în instanţă mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Naţional pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaţilor din filialele pe care le conduc pentru susţinerea lui Adrian Veştea la Consiliul Naţional şi Congres. Aşadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea naţională a partidului?".

Ionel Bogdan afirmă că, "indiferent de aceste manevre, PNL merge înainte"."Deciziile privind viitorul partidului se vor lua acolo unde trebuie: în forurile statutare ale PNL. Ne vedem duminică, la Congres", a transmis Ionel Bogdan.

Consiliul Naţional al PNL se întruneşte, vineri, pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 21 iunie. Şedinţa, care va avea loc online, se desfăşoară în contextul contestărilor în instanţă vizând deciziile de sancţionare a celor care ar susţine Guvernul Veştea, dar şi al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unicul prim-vicepreşedinte liberal care îl sprijină pe liderul formaţiunii, premierul interimar Ilie Bolojan. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veştea, care ar putea fi exclus din partid, şi-a anunţat intenţia de a-l contracandida pe Bolojan la şefia partidului, dar a cerut schimbarea datei Congresului pentru 28 iunie.