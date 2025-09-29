CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărarea ţării în caz de război. Armata caută tineri între 18 si 35 de ani care să devină militari voluntari în termen si să facă instructie timp de patru luni. În plus, MApN a cerut azi acordul Parlamentului pentru a cumpăra peste 200 de tancuri din Statele Unite, un contract care se ridică la 6,5 miliarde de euro.

Legea pregătirii populatiei pentru apărare va introduce în premieră conceptul de militar voluntar în termen. Acest program se va adresa tinerilor cu vârste între 18 şi 35 de ani cu scopul de a înnoi rezerva Armatei Române. Cei care se vor înscrie vor urma un stagiu de pregătire militară timp de 4 luni şi vor primi, în această perioadă, o indemnizaţie egală cu trei salarii medii brute. În prima etapă a programului, MApN se asteaptă la peste 10.000 de voluntari.

CSAT a dat avizul pentru Legea Apărării Naţionale

"Aşteptăm să ajungă în Parlament şi cu siguranţă vor fi adoptate în procedura de urgenţa pentru că e nevoie ca România să aibă cadrul legal complet pentru a-şi proteja cetăţenii în orice moment" a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Armata Română va cumpăra sute de tancuri Abrams din SUA

"Armata Română va cumpăra 216 tancuri Abrams din SUA pentru dotarea forţelor terestre. MApN a cerut deja aprobarea Parlamentului pentru un contract istoric în valoare de 6,5 miliarde de euro. În primă fază, Armata a cumpărat 54 de tancuri Abrams din stocul Armatei americane. Aceste tancuri, considerate cele mai performante maşini de luptă, au costat peste 1 miliard dolari şi vor fi livrate începând din 2028. Toate echipamentele necesare, muniţia şi simulatoarele de luptă ne vor costa peste 450 milioane de dolari" a mai spus reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

"Ţările trebuie să se echipeze mai bine, să fie mai bine pregătite, ţările europene, nişte ţări care cunosc pacea de 80 de ani, părea că o să avem o pace veşnică în Europa, iată că nu o avem" a explicat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

"Nu suntem în război, dar nici nu mai suntem în pace deplină. Suntem atacați, atacuri hibride sub formă de campanii de dezinformare și, într-adevăr, incursiuni cu drone. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm" a spus ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius.

Săptămâna trecută, CSAT a dat undă verde pentru doborârea aeronavelor ruseşti, cu sau fara pilot, care pătrund ilegal în spatiul aerian al României.

