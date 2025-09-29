Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon

Traian Băsescu anunţă că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească. Fostul preşedinte al României a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat că a preferat să aştepte până trec alegerile din Moldova, pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 07:59
Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon - arhivă

"Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri", a afirmat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Fosta primă doamnă Maria Băsescu are în continuare dublă cetăţenie şi, în calitate de cetăţean al republicii Moldova, a votat duminică.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu.

Articolul continuă după reclamă

Lui Traian Băsescu, cetăţenia i-a fost retrasă printr-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care nu a făcut acelaşi demers şi în privinţa Mariei Băsescu. Într-un interviu acordat în 2018, Dodon argumenta că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii. Băsescu a atacat în instanţă decretul prin care i-a fost retrasă cetăţenia, însă fără succes.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

basescu dodon cetatenie moldova
Înapoi la Homepage
“A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
&#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici?
Observator » Ştiri politice » Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon