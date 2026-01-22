Traian Băsescu a declarat că România trebuie să rămână ferm ancorată în Uniunea Europeană, pe care o consideră "casa noastră", punând accentul totodată pe parteneriatul strategic cu Statele Unite, care poate fi consolidat doar dacă există voință și de partea americană.

Traian Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, e ocupat să strângă bani de la fraieri - Sursa: Profimedia

"În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanță zero", a afirmat Traian Băsescu, joi seară, la B1 TV.

Fostul șef al statului a arătat că România nu a avut probleme majore în relația cu Statele Unite, cu excepția incidentului de la München de anul trecut, însă a punctat că atenția președintelui american Donald Trump este concentrată în prezent pe alte priorități.

Băsescu: Casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa

Articolul continuă după reclamă

"Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, dar trebuie să vrea și SUA. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre", a spus Băsescu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, Trump va acorda atenție regiunii Mării Negre, așa cum a făcut-o și fostul președinte american George W. Bush, însă nu în perioada imediat următoare.

"Așa cum s-a uitat Bush către Marea Neagră, așa o să înțeleagă și el. Dar mai durează, probabil. Acum e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat. Are treabă cu caseria", a declarat Băsescu.

Traian Băsescu a afirmat că România va relua contactele cu Statele Unite după ce Trump își va clarifica prioritățile politice.

Băsescu: Așa cum s-a uitat Bush către Marea Neagră, așa o să înțeleagă și el

"Când se va lămuri că nu poate să ia nici Groenlanda, că nu poate face statul 51 nici din Canada, atunci se va liniști", a spus fostul președinte al României.

Acesta l-a acuzat pe Trump că face afirmații neadevărate atunci când susține că Europa nu a sprijinit Statele Unite în conflictele militare.

"Trump nu știe că în mandatul lui eram în Afganistan cu o mie de militari pe la frontiera cu Pakistanul", a mai adăugat Băsescu.

El a reamintit participarea României și a altor state europene la misiuni militare în Afganistan, Irak și Balcani.

"România are 27 de militari morți în operațiuni militare și 300 de militari schilodiți, răniți cu handicapuri grave", a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat Consiliul pentru Pace lansat de Donald Trump la Davos, pe care l-a catalogat drept o inițiativă personală.

"Este o inițiativă care pornește de la ONU, dar Trump vrea să-și facă o jucărie proprie", a menţionat fostul președinte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰