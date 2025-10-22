Turcan, despre Grindeanu și "sursele" pentru decizia CCR: Arată cât de adâncă e influența PSD în sistem

Raluca Turcan îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce acesta a declarat că știe "pe surse" că CCR ar fi respins şi pe fond legea pensiilor magistraților. Turcan susține că astfel de afirmații arată "cât de adâncă este rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem".

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, că ar fi interesant de aflat de unde ştie liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu că reforma pensiilor magistraţilor ar fi fost respinsă pe fond de Curtea Constituţională, menţionând că "e ipocrit ca PSD să invoce "responsabilitatea" în faţa unei reforme pe care tocmai oamenii săi o subminează". Ea a spus că Grindeanu ar trebui să explice "cum se face că, de fiecare dată când apare o reformă care atinge privilegii, apar şi sursele din interiorul sistemului care o anunţă moartă din faşă".

"Sorin Grindeanu ştie "pe surse" că reforma pensiilor magistraţilor ar fi fost respinsă pe fond de Curtea Constituţională. Ar fi interesant de aflat de unde ştie un lider politic acest lucru. În condiţiile în care comunicatul CCR nu preciza acest lucru, iar judecătorii CCR nu se pot pronunţa înainte ca o decizie să fie făcută publică. Oare direct de la judecătorii numiţi la CCR de PSD, care au blocat reforma? Când un fost premier PSD vorbeşte cu atâta siguranţă despre deciziile Curţii Constituţionale, asta arată cât de adâncă e reţeaua de influenţă lăsată de PSD în sistem", a scris Turcan pe Facebook.

Ea a susţinut că a apărat, personal, în Parlament şi în stradă, acest sistem împotriva "apucăturilor de subordonare de către PSD - Dragnea". Turcan a adăugat că aşteaptă ca acest sistem "să înţeleagă că nu e corect să se îndârjească în menţinerea unor privilegii total disproporţionate faţă de oamenii simpli, contribuabili, şi nici chiar faţă de celelalte puteri ale statului român".

"E ipocrit ca PSD să invoce azi 'responsabilitatea' în faţa unei reforme pe care tocmai oamenii săi o subminează. Justiţia se construieşte în primul rând prin lege, cu respect faţă de contribuabili şi faţă de principiul echităţii. Şi mai simplu, Sorin Grindeanu ar trebui să explice cum se face că, de fiecare dată când apare o reformă care atinge privilegii, apar şi 'sursele' din interiorul sistemului care o anunţă moartă din faşă", a subliniat Raluca Turcan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că a părăsit şedinţa de coaliţie care a avut loc cu o zi înainte pentru că propunerea sa de a fi alcătuit un grup de lucru pentru iniţierea unui nou proiect de lege privind pensiile magistraţilor a fost primit "cu o doză de orgoliu" şi cu "transmisii live" din timpul şedinţei. El a arătat că a înţeles pe surse că şi dacă proiectul ar fi trecut, pe formă, la Curtea Constituţională, ar fi picat pe fond şi a menţionat că trebuie luat de la zero.

"Înţeleg pe surse că oricum proiectul ar fi fost, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe formă, ar fi avut respingeri şi pe fond. (...) Proiectul trebuie apucat de la zero. Asta se poate face înlăturând greşelile pe care în mod sigur Guvernul le-a făcut la primul demers. Unul dintre aceste lucruri care a fost aşezat greşit a fost un lucru pe care sistemul de justiţie, dar şi preşedintele României l-au reclamat, această formă de lipsă de dialog", a afirmat acesta.

