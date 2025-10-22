Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că discuţiile din coaliţie privind formarea unui grup de lucru pe tema pensiilor magistraţilor au eşuat din cauza "orgoliilor" partenerilor de guvernare, scrie News.ro. Grindeanu afirmă că propunerea PSD a fost respinsă fără dialog, iar proiectul de lege ar fi fost oricum neconstituţional "şi pe fond", ceea ce înseamnă că întreg procesul trebuie reluat de la zero.

Grindeanu susţine "pe surse" că CCR ar fi respins pensiile magistraţilor şi pe fond. Atac la Bolojan - Hepta

"Noi am venit cu o propunere care, din punctul nostru de vedere, încearcă să rezolve o problemă care trebuie să îşi găsească soluţie, şi anume pensiile magistraților, aceste pensii speciale, o soluţie bazată pe dialog. Astăzi, când vorbim, avem un sistem de justiţie care este în grevă, avem un sistem de justiţie care, prin reprezentanţi şi prin diverşi actori, spun că n-au avut dialog cu guvernul", a explicat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, despre discuţiile din coaliţie.

Critici la adresa Guvernului pentru lipsa de dialog

Grindeanu a precizat că "avem un sistem de justiţie care trebuie să fie luat ca partener în acest moment, pentru a găsi soluţia potrivită pentru eliminarea acestor pensii speciale şi pentru o vârstă de pensionare absolut decentă, conform cu celelalte, sau aproape la fel cu celelalte ţări europene". "Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru, rapid, în care, până când se primeşte comunicarea de la CCR pe motivarea de ce a fost respins acest proiect, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte şi să facem acest proiect. N-am primit în schimb decât, să zicem aşa, o doză mare de orgoliu şi am primit transmisii live din timpul şedinţei", a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit lui Grindeanu, inclusiv preşedintele României a spus că există nişte lucruri sau anumite articole, urmare a dialogului pe care l-a avut, cu Înalta Curte, cu CSM-ul, cu actorii din domeniu, care ar trebui reformulate.

Proiectul de lege, respins "pe formă și pe fond"

"Nu s-a ţinut cont în acest proiect de lege, angajat de către guvern, nici de observaţiile date de către preşedinte. Şi atunci lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu această soluţie care ar debloca lucrurile. Pentru că toată lumea vrea să rezolve. (..) Înţeleg pe surse că oricum proiectul, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe formă, ar fi avut respingere şi pe fond. (..) În acest moment, pe ceea ce am văzut ca şi comunicare, că a existat o comunicare de la CCR, am văzut că acest proiect a fost respins pe formă, deci în totalitate. Deci trebuie apucat de la zero. Asta se poate face înlăturând greşelile pe care, în mod sigur, Guvernul le-a făcut la primul demers", a mai spus Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a menţionat că unul din lucrurile care a fost aşezat greşit, a fost această formă de lipsă de dialog.

Sorin Grindeanu a menţionat că există două modalităţi de a debloca lucrurile, să se mai vină cu o nouă angajare a răspunderii, după ce se aşteaptă motivarea, după ce sunt parcursi toţi aceşti paşi constituţionali, sau se face un proiect în Parlament şi se intră pe o zonă de aprobare parlamentară

Sorin Grindeanu a menţionat că există două modalităţi de a debloca lucrurile, să se mai vină cu o nouă angajare a răspunderii, după ce se aşteaptă motivarea, după ce sunt parcursi toţi aceşti paşi constituţionali, sau se face un proiect în Parlament şi se intră pe o zonă de aprobare parlamentară.

Mai mult, preşedintele interimar al PSD a fost întrebat despre faptul că liberalii consideră că ministrul Justiţiei ar trebui să îşi dea demisia, în urma deciziei CCR, fiind cel care a elaborate proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor.

PSD acuză graba Guvernului în procedura de avizare

"Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul primului-ministru, puteţi să-l întrebaţi şi cu cine a lucrat, şi a primit acest proiect Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii, pe un proiect lucrat pe articole şi pe tot, de către prim-ministru împreună cu o echipă", a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menţionat că toată lumea era conştientă că s-a cerut avizul CSM în 22 august, iar "unii au considerat că s-a aşteptat destul de 10 zile şi au asumat acest lucru". "Iată că a venit Curtea şi a spus că trebuie să aştepţi 30 de zile", a adăugat Grindeanu.

Despre consecinţele respingerii proiectului, Sorin Grindeanu a spus: "În momentul în care intri a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, în care nu ţii cont nici măcar de observaţiile preşedintelui, în care îţi asumi că faci mai repede anumite termene, nu stai 30 de zile ci după 10 zile, consideri că e destul, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îţi asumi acest lucru".

Atac la adresa premierului Bolojan

Liderul interimar al PSD a fost întrebat care sunt riscurile, dacă nu există acest dialog mai departe, cu cei din sistemul de justiţie, pe proiectul privind pensiile magistraţilor.

"Trebuie să pleci acasă. Dacă în continuare faci a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţii cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să pleci acasă", a arătat el.

Grindeanu a apreciat că nu este un blocaj, pentru că înţelege că guvernul aşteaptă, pe bună dreptate, motivarea de la CCR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰