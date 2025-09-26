După rectificarea bugetară, Guvernul trece la pasul următor: pregătește al treilea pachet de măsuri fiscale. Pe listă, noi concedieri și comasări de instituții. Cheltuielile statului trebuie reduse urgent, asta în condițiile în care deficitul bugetar ar fi chiar mai mare decât cel anunțat oficial, care oricum era peste ţintă. Chiar şi aşa, premierul şi social-democraţii nu reuşesc să se pună de acord asupra reformei administraţiei locale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că din acest al treilea pachet de austeritate vor face parte măsuri pentru reducerea aparatului de lucru în instituțiile centrale și în serviciile deconcentrate. Asta în condițiile în care, așa cum știm deja, programul guvernului Bolojan arată că statul ar trebui să aplice o reducere de 20% pentru posturile ocupate în prezent în administrația centrală.

Ce conţine al treilea pachet de măsuri fiscale

De asemenea, din al treilea pachet de măsuri fiscale vor face parte măsuri pentru fuziunea sau comasarea unor instituții publice, dar și interdicția ca angajații statului să poată cumula pensia cu salariu, a anunțat Bolojan.

În același timp, vor fi măsuri pentru eliminarea pensionării anticipate și pentru reducerea perioadei de șomaj. Însă ne așteaptă negocieri complicate, în plan politic, în ceea ce privește al treilea pachet de măsuri anunțat de Ilie Bolojan, atâta timp cât premierul și liderii PSD nu s-au înțeles deocamdată pe proiectul final din al doilea pachet de măsuri: reforma administrației locale.

De mai bine de o lună se negociază la vârful Guvernului modul în care se va aplica această reformă în primării și în consiliile județene. Atâta timp cât sunt viziuni diferite. Premierul Ilie Bolojan insistă în continuare să desființeze 10% din posturile ocupate, ceea ce ar însemna ca 13.000 de funcționari din administrația locală să-și piardă locurile de muncă.

Ultima carte jucată de PSD

De cealaltă parte, social-democraţii încearcă să evite acest plan al concedierilor și au pus pe masa coaliției o ultimă variantă potrivit surselor Observator, o reducere de 5% a cheltuielilor de personal din primării, în paralel cu o reducere de 5% la capitolul bunuri și servicii, variantă care a fost respinsă însă de premierul Bolojan.

În același timp, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că PSD va condiționa negocierile pentru al treilea pachet de austeritate de planul de relansare economică anunțat recent de PSD, așa că evident ne așteaptă negocieri extrem de tensionate în ceea ce privește acest al treilea pachet de austeritate pregătit de Guvernul Bolojan.

