Ursula von der Leyen ajunge azi la Constanța. Apărarea europeană pe flancul estic, pe lista de discuţii

Ursula von der Leyen ajuge luni la Constanţa, unde va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan, drespre cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, arată Biroului de presă al Administrației prezidențiale. Şi premierul Ilie Bolojan era aşteptat la întâlnirea cu şefa Comisiei Europene, dar va lipsi din cauza ședinței de guvern programate luni.

Şefa Comisiei Europene a început de vineri seria de vizite pe care le va efectua în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale vor evidenţia "sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus".

Apărarea europeană pe flancul estic, pe lista de discuţii

Von der Leyen va discuta despre securitatea şi apărarea Europei cu lideri de Guvern şi cu cadre militare. În România, preşedinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali şi ai Armatei despre cooperarea UE - NATO, precum şi despre prevenirea, detectarea, descurajarea şi apărarea împotriva ameninţărilor maritime şi hibride.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică că discuţiile cu Ursula von der Leyen vor viza şi apărarea europeană pe flancul estic.

Acesta susţine că, de asemenea, discuţiile cu liderul european vor viza "chestiunea deficitului şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"După cum ştiţi, doamna von der Leyen a vizitat ţările din flancul estic. O să fie o discuţie legată de apărarea europeană pe flancul estic, de mecanismul SAFE şi chestiuni care vizează relaţiile noastre cu Comisia Europeană şi, nu e un secret, chestiunea deficitului şi a PNRR", a afirmat Nicuşor Dan.

