USR acuză PSD că testează dacă poate guverna cu AUR. Fritz anunță că partidul va analiza situația

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul va decide luni, în cadrul Comitetului Politic, cum va răspunde semnalelor venite dinspre Partidul Social Democrat privind posibile noi alianțe. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliție și al acuzațiilor că PSD ar testa o apropiere de AUR, într-un moment considerat sensibil pentru stabilitatea politică și economică.

Liderul Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, le-a transmis colegilor de partid, într-un mesaj intern, că formațiunea trebuie să își clarifice poziția în contextul mișcărilor recente din Parlament, acuzând PSD că testează o posibilă apropiere de AUR.

Fritz le-a explicat colegilor că PSD a încercat miercuri, în comisiile de buget-finanţe, de două ori, fără succes, să promoveze amendamente care ar fi crescut cheltuielile publice și deficitul.

Potrivit acestuia, social-democrații au testat inclusiv o majoritate alternativă.

Articolul continuă după reclamă

"PSD a testat o nouă majoritate cu AUR. Nu s-au înțeles la preț. Nu a funcționat", a transmis Fritz.

Acesta a subliniat că USR a votat împotriva acestor inițiative, iar poziția partidului rămâne fermă: "Noi am votat împotrivă. Și vom vota împotrivă de câte ori va fi nevoie".

Fritz avertizează că majorarea deficitului ar avea efecte directe asupra populației, într-un context economic deja tensionat: "Orice creștere a deficitului în acest moment se traduce direct în creșterea prețurilor", menționând inclusiv scumpirea carburanților și riscurile generate de situația din Orientul Mijlociu.

În mesajul adresat membrilor USR, acesta susține că miza este mai largă decât bugetul: "Nu este doar despre buget. PSD transmite de mai multe săptămâni semnale că vrea alte aranjamente politice", invocând mai multe voturi recente în care PSD și AUR au avut poziții comune.

"Privit în ansamblu, imaginea este clară: PSD a votat cu AUR moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. PSD a votat cu AUR pentru amânarea numirii noului Avocat al Poporului (deja agreat în coaliție). Astăzi, PSD a încercat (fără succes) să voteze cu AUR creșteri masive de cheltuieli.

PSD testează dacă poate guverna fără noi - cu AUR", a mai spus Fritz.

În acest context, Fritz anunță că partidul va analiza situația.

"Am convocat Comitetul Politic al USR pentru ziua de luni. Vom analiza împreună toate scenariile și vom decide cum ne raportăm la dorința evidentă a PSD de a căuta noi alianțe cu extremiștii", a spus liderul USR.

Totodată, acesta pune presiune pe PSD să își clarifice direcția: "Trebuie să spună clar dacă vor să continue în această coaliție sau vor să guverneze cu extremiștii."

În final, Dominic Fritz a subliniat că USR nu își va schimba poziția: "Nu vom guverna cu extremiștii. Nu vom vota măsuri care sărăcesc România."

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰