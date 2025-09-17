Plafonarea preţurilor nu este singurul motiv de tensiune între liderii coaliţiei. În această dimineaţă au reînceput şi negocierile privind reforma administraţiei locale. Un alt subiect sensibil sunt alegerile din Capitală.

Deocamdată nu există în continuare disensiuni majore la vârful coaliției de guvernare în ceea ce privește reforma administrației locale. Premierul Ilie Bolojan insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate în primării și Consilii Județene, ceea ce ar însemna 13.000 de funcționari concediaţi, dacă calculăm la numărul actual de posturi ocupate din administrația locală. De cealaltă parte, liderii din PSD și UDMR au propus ca alternativ o tăiere a cheltuielilor cu 10%, eventual tăierea salariilor sau reduceri la capitolul bunuri și servici.

Varianta de compromis negociată în coaliţie

Însă, o variantă de compromis negociată în coaliția de guvernare potrivit unor surse politice ar fi aceea ca Guvernul să introducă un plafon maxim de cheltuieli cu salariile din primării și din administrația locală. Rămâne de văzut dacă liderii coaliției se vor înțelege pe această variantă în contextul în care șeful Guvernului a reluat aseară acea amenințare că s-ar putea retrage din funcție dacă PSD și UDMR vor bloca reforma administrației locale în forma dorită de Ilie Bolojan, aceea de a reduce cu 10% posturile ocupate în prezent. Un alt subiect care generează tensiuni la vârful coaliției este cel legat de alegerile pentru primăria capitalei.

Cei din USR i-au cerut Premierului să dea cât mai rapid hotărârea de Guvern prin care să stabilească data alegerilor locale, însă am văzut deja amenințarea lansată de Sorin Grindeanu, liderul PSD, încearcă să blocheze acum o alianță între PNL și USR pentru susținerea unui candidat comun la primăria capitale, iar socialdemocrații au spus că sunt gata să rupă coaliția de guvernare dacă va exista un candidat comun al dreptei în București, deci rămâne de văzut dacă se vor înțelege în această privință. În primul rând, în privința datei pentru alegerile locale și apoi formula dacă va exista un candidat unic al coaliției așa cum propune Partidul Socialdemocrat sau dacă în cele din urmă PNL și USR vor susține un candidat comun.

