35 de noi medicamente pe lista de compensate. Ce afecţiuni vizează

Alexandru Rogobete a anunțat publicarea ordinului de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de noi medicamente, o măsură care va extinde semnificativ accesul pacienților români la tratamente moderne.

Ministerul Sănătăţii a publicat miercuri în transparenţă decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, destinate pentru:

cancerul de prostată avansat, sensibil la hormoni;

amiloidoza ereditară;

colita ulcerativă activă şi boala Crohn moderată până la severă, rezistentă la tratamente convenţionale;

astmul bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii;

angioedemul ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor);

leucemia limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie;

mielomul multiplu reci

Ministrul Sănătății a spus că dorește să recâștige încrederea românilor prin această măsură și să demonstreze că "reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate".

Rogobete: Pacienţii din România au nevoie de soluţii reale

"Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem.

De la început am fost ferm: pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient. Astăzi, aceste reforme continuă cu accesul la medicamente moderne compensate. Această etapă aduce noi soluții terapeutice pentru pacienții care, până acum, nu aveau acces la aceste tratamente compensate.

Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluții reale pentru pacienți diagnosticați cu boli grave (...). Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți. Când facem ce promitem, încrederea revine. Când pacienții simt schimbarea, încrederea se transformă în speranță. Și când suntem consecvenți, încrederea ne face bine tuturor. Mulțumesc Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca susținută. Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate", a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

