Ne străduim cu ei cât sunt mici să îi învăţăm să mănânce sănătos, le limităm ciocolata şi îngheţata ca să nu cosume prea mult zahăr ca să ajungă la 13-14-15 ani să bea energizante de la orice chioşc de lângă şcoală. Sigur că educaţia părinţilor nu este în van, dar la adolescenţă tentaţiile şi prioritrăţile copiilor sunt altele, nicidecum sănătatea lor, tocmai de aceea avem o lege care să îi apere: este interzisă vânzarea băuturilor energizante minorilor.

Comercianţii însă nu dau nici 2 bani, atât cât e profitul lor pentru boala copiilor noştri probabil, pe lege. Iar pericolul e foarte mare: conţinutul enorm de cafeină mascat de gustul dulce este un pericol vital pentru copiii ale căror organisme nu sunt pregătite să proceseze stimulantele.

Nu doar inima adolescenţilor are de suferit, ci şi sănătatea mintală într-o perioadă în care sunt oricum extrem de vulnerabili. Aşa că până la depresii, anxietate sau tentative de suicid primul pas poate fi ... o doză de energizant.

Elev: Dimineaţa, când mai mergem la liceu.

Reporter: Energizant dimineaţa?

Elev: Da! În loc de cafea, da! Mai mult de gust.

70% dintre adolescenţi au consumat măcar o dată energizante

70% dintre adolescenți au consumat cel puțin o dată energizante. Vorbim despre unul din trei, iar motive... se găsesc. Doar că o singură doză, băută întâmplător sau ocazional, poate avea efecte cumplite asupra organismului.

Studiile arată că unul din trei minori se confruntă cu tulburări de anxietate sau depresie, o coincidenţă deloc întâmplătoare.

România a interzis comercializarea energizantelor încă din 2024

Legea nr. 42/2024

• Vânzarea energizantelor minorilor interzisă din 2024

• Amenzi: până la 30.000 lei pentru comercianți

Tocmai de aceea, din martie anul trecut, România a interzis vânzarea energizantelor către tinerii sub 18 ani. Comercianții care încalcă legea pot fi amendați cu până la 30.000 de lei.

"De ce energizant? Pentru că am ieşit de la liceu şi eram obosită şi am zis să bem ceva. Mi se pare că mă trezeşte" a explicat o elevă.

"Copilul care consumă energizante va avea o stare un pic ciudată. Este un copil irascibil, nervos, anxios. Consumul crescut de cofeină poate să dea nervozitate, afectarea somului, copilul nu mai poate să doarmă cum trebuie. Este privat de somn, nu mai creşte cum trebuie şi de aici avem o sumedenie de dereglări. Acolo unde avem deja o problemă cardiacă, trebuie să ţinem cont" a explicat medicul pediatru Camelia Păun.

De ce dăunează energizantele. Tragediile provocate de consumul acestor băuturi

O explicaţie pentru problemele pe care le pot provoca energizantele vine chiar din compoziţia lor: patru astfel de băuturi echivalează cu 10 shoturi de espresso. Iar pentru copiii sub 13 ani orice stimulant este un pericol. În plus, de multe ori, consumul energizantelor se asociază cu cel de alcool, tutun şi hrană nesănătoasă.

Aşa apar tragediile: anul trecut, un tânăr de 23 de ani a făcut infarct şi a murit în timp ce aştepta să îşi facă un tatuaj la Convenţia Internaţională de la Timişoara. Băuse 7 doze în doar câteva ore.

Cu două luni înainte, un alt caz a zguduit întreaga ţară. Un copil de 13 ani din Bistriţa Năsăud a murit pe terenul de fotbal după un antenament obişnuit şi 3 energizante.

