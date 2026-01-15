Mare atenție la efectele gerului. Temperaturile foarte scăzute nu sunt doar neplăcute, ci pot deveni periculoase, mai ales pentru vârstnici și pentru persoanele cu afecțiuni cardiace.

Frigul poate deveni periculos mai ales în cazul persoanelor vârstnice, dar şi a celor care au probleme cu inima. Medicii atrag atenţia şi spun că temperaturile scăzute pot pune un stres suplimentar pe organism.

În cazul vârstnicilor, corpul nu mai poate să menţină la fel de bine căldura. Astfel, riscul de hipotermie este mai ridicat chiar şi atunci când temperaturile nu sunt extrem de scăzute. La fel de expuse sunt şi persoanele care au probleme cu inima, deoarece gerul îngustează vasele de sânge, iar inima este nevoită să depună mai mult efort pentru ca temperaturile corpului să fie optime.

Totodată, acest lucru poate duce la creşterea tensiunii arteriale, dar şi la un risc mai ridicat de infarct. Specialiştii recomandă pentru persoanele care se regăsesc cu aceste probleme să se îmbrace mai gros în această perioadă şi totodată să se protejeze mult mai bine de vremea geroasă.

