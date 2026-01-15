Ce este driftul, fenomenul care face ca și persoanele vaccinate să se îmbolnăvească de super-gripă

Suntem aprope de vârful îmbolnăvirilor cu gripă din acest sezon. Pentru că a debutat mult mai devreme, numărul cazurilor e deja de patru ori mai mare faţă de sezonul precedent. Aproape că nu există loc de muncă, grupă de grădiniţă sau de şcoală în care să nu fi existat cel puţin un caz iarna aceasta. Şi nici măcar pe vaccinul antigripal nu ne mai putem baza, din cauza unei noi mutaţii.

Este vorba despre subclada K, o mutație a virusului influenza, care cauzează gripa și înseamnă mici modificări în genele acestui virus. Asta înseamnă că vaccinul care este creat pentru gripă în acest sezon nu acoperă în proporție de 70% - 80%, ca în mod normal, ci aproximativ 50%. Este vorba în acest caz de fenomenul de "drift".

Persoanele tinere și fără boli nu pot face gripă cu simptome foarte puternice, însă în acest moment, în spitalele de boli infecțioase din Capitală, sunt internate persoane cu boli cronice, cu afecțiuni asociate șți în stare gravă din cauza gripei.

La spitalul Victor Babeș sunt peste 300 de prezentări pe zi, din care jumătate cu gripă, iar în acest moment patru persoane sunt în ATI, în stare gravă. Iar la Matei Balș, tot în Capitală, sunt peste 100 de prezentări pe zi la camera de gardă, dintre care 50% din cauza gripei.

Printre aceștia sunt și persoane tinere, aproximativ 10%, care se prezintă cu simptome de tuse, febră puternică și slăbiciune. În aproximativ o săptămână sau chiar două vom ajunge la vârful acestui sezon. Spitalele sunt pregătite, inclusiv cu suplimentare de personal.

