Sute de mii de români, co-asiguraţi, sunt pe punctul să rămână fără asigurarea de sănătate, dacă n-au plătit contribuția pe care a stabilit-o Guvernul României. Este vorba de co-asigurații care au avut la dispoziție o lună de zile pentru a depune la ANAF documentele necesare și pentru a achita contribuția la data de 1 septembrie 2025.

Contribuția necesară pentru a fi plătită, pentru ca aceste persoane să beneficieze în calitate de co-asigurat de serviciile medicale de bază, este puțin peste 2.400 lei. Mai precis, 2.430 de lei. Co-asigurat poate fi, potrivit legii, soțul, soția sau unul dintre părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, o persoană care nu are venituri proprii. Potrivit cadrului legal în vigoare, plata se face, după cum urmează: 25% din suma de 2.430 de lei sunt bani care trebuie plătiți odată cu depunerea declarației unice la ANAF, iar restul de aproape 1.900 de lei până pe 25 mai 2026.

Cine nu o face, pierde accesul la serviciile medicale decontate și trebuie să plătească integral pentru orice analiză, investigație sau tratament.

Cine rămâne co-asigurat

Există însă și categorii exceptate de la plată: copiii, studenții și tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici. În această listă intră și cei cu afecțiuni din programele naționale de sănătate, voluntarii de la serviciile de urgență, donatorii de celule stem sau victimele traficului de persoane.

"Chiar dacă regulile s-au schimbat, de la 1 septembrie 2025 mai multe categorii rămân asigurate fără să plătească CASS. Printre ele se numără copiii, studenții și tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici, dar și persoanele cu afecțiuni din programele naționale de sănătate. Tot în această listă intră și voluntarii de la serviciile de urgență, donatorii de celule stem sau victimele traficului de persoane", a explicat preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

