I se spune "supergripă" şi face ravagii prin Europa, iar la noi a adus cel mai agresiv sezon din ultimii 5 ani. Nouă oameni au murit doar în ultima săptămână, iar bilanţul sumbru a ajuns la 20. Evident, atunci când analizăm cifrele ne raportăm la media cazurilor declarate, pentru că ştim că sunt o mulţime de români care duc gripa pe picioare. Chiar şi aşa avem 8.500 de cazuri înregistrate.

Pacienţii care au avut "supergripă" spun că efectiv nu se puteau ridica din pat şi că au avut un episod de gripă prin care nu au mai trecut niciodată, deşi s-au mai îmbolnăvit în alte sezoane. Febră puternică, tuse şi o stare de slăbiciune extraordinară sunt principalele simptome. Spitale sunt pline în acest moment în Capitală.

Sunt 9 decese noi în această săptămână, 20 în total

Peste 100 de prezentări la camera de gardă de la Institutul "Matei Balş", peste 300 la "Victor Babeş" în fiecare zi. Jumătate dintre pacienţi au gripă şi mulţi dintre ei rămân internaţi. În acest moment sunt 4 oameni în ATI, intubaţi şi au nevoie de oxigen. Acestea sunt rapoartele medicilor la această oră.

Sunt 9 decese noi în această săptămână, 20 în total, în condiţiile în care gripa a debutat cu o lună mai devreme în acest an. Vaccinul ne protejează doar în proporţie de 50% pentru că vorbim despre o mutaţie nouă. Medicii spun că încă nu suntem la vârful sezonului gripal, specialiştii aşteptându-l peste două săptămâni.

