Medicina viitorului se dezvoltă în laborator, unde cercetătorii testează tehnologii care ar putea schimba radical tratamentele. Pastile inteligente, organe printate 3D și materiale care se repară singure sunt soluțiile la care se lucrează pentru terapii mai eficiente și cu mai puține riscuri. Specialiștii spun că medicina personalizată ar putea reduce efectele adverse și chiar elimina listele de așteptare pentru transplanturi.

Tratamentele clasice acționează asupra întregului organism, iar efectele secundare sunt frecvente. Noile tehnologii urmăresc exact opusul.

Medicina personalizată ar putea schimba complet modul în care sunt tratate bolile. Pielea artificială, organele bio-imprimate și medicamentele create special pentru fiecare pacient, sunt doar câteva dintre descoperirile inovative care vor salva vieţi.

O soluție este încapsularea medicamentelor în materiale speciale, care le protejează până ajung în locul în care trebuie să acționeze.

"Este un sistem prin care medicamentele sunt protejate. Respectiv, dacă sunt administrate oral și trebuie să ajungă la un punct de absorție în intestinul subțire, ele vor trece prin stomac unde este un mediu acid. Ca urmare, încapsularea le permite trecerea până în intestin subțire fără a fi degradat", spune Cristian Boscornea, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologie .

Bioprintarea 3D transformă celulele pacientului în țesut și organe. În viitor, transplanturile ar putea fi făcute fără liste de așteptare și fără risc de respingere.

"Vorbind în mediul clinic, pacientul vine cu un defect în spital, îi se face un CT, un RMN, noi vedem exact forma organului, formăm un model 3D pe care îl printăm cu celulele lui. Iar în timp, pe modelul acela 3D, pe materialul pe care noi îl creăm, se va dezvolta un țesut și un organ nou, pe care îi punem la loc în pacient", spune Nicoleta Trandaş, Asis. Univ. Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologie.

Pansamentele cu hidrogel vor putea înlocui pansamentele clasice

"Avem pansamente cu autovindecare. Nu trebuie să îl înlocuiem ca să administrăm medicament, medicamentul este deja în pansament. Pansamentul îți zice, prin schimbarea, de exemplu, a culorii, dacă a apărut o infecție sau nu", spune Nicoleta Trandaş, Asis. Univ. Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologie.

Investițiile în aceste tehnologii cresc constant. Universitățile pregătesc echipe și echipamente pentru medicina viitorului.

"Investim în medicina viitorului de foarte mulți ani și vom continua să investim în foarte mulți anii prin trei direcții majore. Resursa umană nouă, care vine cu inovație, trei, echipamente noi pe care le dezvoltăm în interior și soluții moderne", spune Mihnea Costoiu, rector UNSTPB.

La Univeristatea Politehnica din Bucuresti a avut loc Chemistry Fest, un eveniment unde cercetatorii si pasionatii de chimie au putut vedea cum arată viitorul în industria chimiei.

