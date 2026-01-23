Gripa a mai ucis încă 20 de oameni, în doar şapte zile, dublu faţă de săptămâna trecută şi încă nu am atins vârful sezonului de îmbolnăviri. Cazurile severe umplu spitalele şi camerele de gardă. Chiar selecţionerul Naţionalei, Mircea Lucescu, a fost internat recent în urma unor complicaţii. Este pentru a doua oară în această iarnă când antrenorul în vârstă de 80 de ani ajunge în spital din cauza gripei. Alături de copii şi bolnavi cronici, cei mai în vârstă sunt cei mai vulnerabili în faţa bolii. Ştim că vaccinul ne fereşte de formele agresive, însă totuşi oferă protecţie parţială. Întrebarea este: ne ajută şi în cazul formelor noi de gripă? Despre asta a vorbit managerul Institutului Matei Balş, Adrian Marinescu, specialist în boli infecţioase.

Cum ne putem proteja de gripă în această perioadă? Dar cei care sunt mai vulnerabili?

Adrian Marinescu: Înainte de toate, cred că ar trebui să plecăm de la următoarea idee- Noi toți ne putem infecta, indiferent de vârstă, indiferent dacă avem sau nu afecțiuni asociate, dar persoanele care au o anumită vârstă și cei cu boli cronice au o mai mare probabilitate de a face forme severe. Răspunsul este: categoric că ne putem vaccina și în acest moment. Era mult mai bine dacă am fi făcut-o în toamnă, pentru că am fi avut o probabilitate mai mare de a avea un sezon liniștit.

Iar la întrebarea cât de eficient este vaccinul, evident că de la un sezon la altul pot fi variații și întotdeauna vorbim despre variante noi în fiecare sezon care circulă în Europa, circulă și în România, cum se întâmplă acum să fie varianta K. Dar în toate cazurile, principala metodă de prevenție rămâne oricum vaccinarea. Procentul celor care, vaccinați fiind, ajung să facă o formă severă este foarte mic. Sigur că nu e nimic 100%, dar sunt cazuri foarte rare. De obicei, în momentul în care ești vaccinat în acest sezon, ai o șansă foarte mică sau o șansă mică de a face gripa și, dacă o faci, să fie în general fără complicații, fără internare.

Noi spunem: e doar gripă de sezon. Dar cât de imprevizibilă este gripa?

Adrian Marinescu: Cred că în fiecare sezon medicii spun că gripa nu e o simplă răceală și poate că ar trebui să ne fie extrem de clar acest lucru. Este boala care te pune la pat, care poate să vină cu complicații și poate fi imprevizibilă la o populație care nu e vaccinată. Sigur că în afară de vaccinare se mai pot face și alte lucruri. Ne aducem aminte de autoizolarea obligatorie din pandemie, care acum nu e obligatorie, dar e de bun-simț și logică. Pentru că, până la urmă, când dai simptome, nu o să-ți trimiți copilul la școală sau la grădiniță, tu nu vei merge la locul de muncă, pentru că vei transmite mai departe. Și de aici și riscul de a avea un sezon cât mai complicat, cu multe cazuri. Plus că sunt regulile de igienă – știți că spălatul mâinilor cu apă și săpun pare așa un clișeu, că noi toți îl facem. Dar de multe ori nu-l facem corect, nu-l facem când trebuie și, chiar dacă e o regulă de bază, nu prea o punem în practică.

În aglomerație, ne întoarcem la măști? Credeți că ne ajută?

Adrian Marinescu: În primul rând, dacă am simptome, nu voi merge într-un spațiu închis, în mijloacele de transport. Evident că ne ajută masca, dar și pe ceilalți îi protejează. Până la urmă, e un lucru logic. Folosesc cuvântul "logic" pentru că nimic nu e obligatoriu în acest moment. Și dacă vorbim de spitale, să știți că la Matei Balș masca era regulă pentru noi toți și în afara sezonului, în momentul în care veneam în contact cu pacienții. Deci nu e nimic nou, nu e regulă nouă. E adevărat că acum, în toate spitalele, este obligatoriu printr-un regulament, nu neapărat intern, ci un regulament care vine de la autorități. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem fără să ne spună cineva.

Cum stăm cu statistica pentru copii și gripă sezonul acesta? Credeți că s-ar impune și niște măsuri de igienă suplimentare în instituțiile de învățământ?

Adrian Marinescu: Cu siguranță că putem să le facem. Copiii sunt cei care se infectează în cea mai mare măsură și transmit către bunici și părinți care fac forme severe. Regulile de igienă sunt mai mult decât clare în tot timpul anului, cu atât mai mult în sezon. Și aici mă refer la toate instituțiile, nu doar la cele de învățământ. Ar trebui să fie niște lucruri pe care le facem pentru că le-am învățat și să le facem de rutină în fiecare zi. E vorba de igienă individuală, de ceea ce facem la nivel de școală, de felul în care acționează medicul din unitate, dacă există, sau asistentul, ceea ce fac profesorii. Până la urmă, toată lumea are un rol și ar trebui ca împreună să facem în așa fel încât să ne fie mai bine.

