Video Cum și-a obținut Spitalul Floreasca titlul de Centru. Cererea, semnată deși unitatea nu îndeplinea condițiile
Scandalul în care este implicat Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca trece la un alt nivel. Ministrul sănătăţii a înaintat rezultatele controalelor către Parchet, după ce a găsit indicii care arată că ordinul de autorizare a centrului a fost emis ilegal. Spitalul Floreasca a anunţat că s-au identificat patru cazuri de colonizări cu Candida Auris. Este vorba despre acea ciupercă cu care a fost infectată prima pacientă de la care a plecat scandalul.
Totul a început în urmă cu trei ani, când fostul coordonator al unității de arși de la Spitalul Floreasca a cerut încadrarea acesteia la nivel de centru. Astfel, a înaintat un memoriu tehnic fostei conduceri a spitalului.
Ulterior, fostul manager a trimis o cerere către Direcția de Sănătate Publică București, care a desemnat inspectori pentru a analiza dacă unitatea îndeplinește criteriile necesare. Raportul întocmit de aceștia a fost transmis Ministerului Sănătății, iar ministrul de la acea vreme l-a aprobat, încadrarea fiind astfel acordată.
Cum și-a primit Spitalul Floreasca titlul de Centru
Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a constatat că raportul nu îndeplinea condițiile legale și a trimis toate rezultatele anchetei Corpului de Control, efectuată la Floreasca, către procurori, pentru a stabili cine este responsabil de acest posibil fals.
Spitalul Floreasca a anunțat că în prezent sunt patru pacienți colonizați - nu infectați - cu Candida auris, aceeași ciupercă identificată și la pacienta Lavinia, de la care a pornit întreaga anchetă. Femeia, cu arsuri pe peste 70% din suprafața corpului, a fost transferată la un spital din Belgia, unde se luptă acum cu mai multe bacterii dobândite în spitalul bucureștean.
În urma controalelor efectuate la Spitalul Floreasca, unitatea a primit o amendă de 60.000 de lei pentru nerespectarea normelor de curățenie și igienă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰