Scandalul în care este implicat Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca trece la un alt nivel. Ministrul sănătăţii a înaintat rezultatele controalelor către Parchet, după ce a găsit indicii care arată că ordinul de autorizare a centrului a fost emis ilegal. Spitalul Floreasca a anunţat că s-au identificat patru cazuri de colonizări cu Candida Auris. Este vorba despre acea ciupercă cu care a fost infectată prima pacientă de la care a plecat scandalul.

Totul a început în urmă cu trei ani, când fostul coordonator al unității de arși de la Spitalul Floreasca a cerut încadrarea acesteia la nivel de centru. Astfel, a înaintat un memoriu tehnic fostei conduceri a spitalului.

Ulterior, fostul manager a trimis o cerere către Direcția de Sănătate Publică București, care a desemnat inspectori pentru a analiza dacă unitatea îndeplinește criteriile necesare. Raportul întocmit de aceștia a fost transmis Ministerului Sănătății, iar ministrul de la acea vreme l-a aprobat, încadrarea fiind astfel acordată.

Cum și-a primit Spitalul Floreasca titlul de Centru

Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a constatat că raportul nu îndeplinea condițiile legale și a trimis toate rezultatele anchetei Corpului de Control, efectuată la Floreasca, către procurori, pentru a stabili cine este responsabil de acest posibil fals.

Spitalul Floreasca a anunțat că în prezent sunt patru pacienți colonizați - nu infectați - cu Candida auris, aceeași ciupercă identificată și la pacienta Lavinia, de la care a pornit întreaga anchetă. Femeia, cu arsuri pe peste 70% din suprafața corpului, a fost transferată la un spital din Belgia, unde se luptă acum cu mai multe bacterii dobândite în spitalul bucureștean.

În urma controalelor efectuate la Spitalul Floreasca, unitatea a primit o amendă de 60.000 de lei pentru nerespectarea normelor de curățenie și igienă.

