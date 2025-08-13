Rogobete sesizează Parchetul în cazul Floreasca: "A venit raportul, era să cad de pe scaun. E revoltător"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că miercuri va înainta Parchetului o sesizare privind Centrul de Mari Arși de la Spitalul Floreasca, în urma constatării unor nereguli.

''Am dispus săptămâna trecută un nou control, de data asta pur administrativ din partea DSP Bucureşti pentru a vedea cum a fost autorizat acest Centru. Azi a venit raportul şi vă spun că era să cad de pe scaun. Este revoltător, motiv pentru care am semnat şi mâine va pleca spre Parchet întreg raportul, pentru că ceea ce se regăseşte în acel raport depăşeşte cu mult competenţa administrativă a ministerului, pentru că sunt din punctul meu de vedere (...) situaţii care intră în zona penalului. (...) Corpul de control al DSP Bucureşti, care a efectuat controlul săptămâna trecută, a evidenţiat că ceea ce apare în memoriul tehnic semnat de fostul manager de la spital nu corespunde cu ceea ce se află în teren. DSP a dat copy-paste memoriului tehnic venit de la spital fără să verifice fiecare punct şi fiecare criteriu conform normativului din ordinul de ministru. (...) Din acest motiv înaintez raportul Corpului de control, raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi raportul Direcţiei Publice de Sănătate Bucureşti către procuratură. Am semnat azi documentele necesare, mâine va pleca raportul către procuratură'', a spus marţi seara ministrul, la Euronews România.

Potrivit acestuia, Centrul de mari arşi de la Floreasca nu ar fi trebuit autorizat. Totodată, ministrul a anunţat că vor fi verificate toate centrele din ţară care tratează pacienţi cu arsuri grave.

''Odată cu această situaţie, începând de săptămâna viitoare, vom verifica toate centrele care tratează pacienţi cu arsuri grave. Între timp, toţi pacienţii cu arsuri grave din ultimele două săptămâni au fost trimişi în Europa, nu am mai internat nimic la Floreasca. (...) Modul în care a fost avizat şi autorizat acest Centru de arşi este revoltător. (...) Săptămâna viitoare, în toată ţara, în toate centrele unde se tratează pacienţi arşi grav, va începe un control identic cu cel de la Floreasca'', a arătat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că va retrage titulatură de Centru de mari arşi în cazul secţiei de la Spitalul Floreasca.

''Am dezbătut fiecare punct din acest raport şi au început deja anumite măsuri proactive în sensul în care azi deja managerul de la Floreasca a solicitat Ministerului Sănătăţii o reevaluare şi voi retrage titulatura de Centru de mari arşi de la Floreasca, el va redeveni unitate funcţională pentru arşi grav, nu va mai fi centru'', a arătat Rogobete.

